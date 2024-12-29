氣象署：跨年東北季風增強看煙火條件不太好 元旦全台有雨

冷氣團發威，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，這一波冷空氣最冷時間發生在今天清晨，加上輻射冷卻作用，西半部低溫普遍10度或以下，最低溫出現苗栗農改6.8度，是今年入冬以來整體低溫最廣泛一波。明天溫度回升，周二跨年新一波東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部有降雨機率，其他地區多雲，看煙火條件不太好；元旦受南方水氣影響，全台各地都有降雨機會。

張竣堯表示，今天白天冷氣團減弱，溫度回升，各地高溫20度以上，明天溫度逐漸回升，但夜晚清晨溫度下降快速，西半部包含中部、南部日夜溫差大，在10度以上。

今晚到明天清晨仍然有輻射冷卻條件，張竣堯說，今晚到明晨中部以北、宜蘭及花蓮甚至金門，都可能有10度左右低溫。明天清晨中部以北、宜花普遍11至12度低溫，其他地區14至16度。

張竣堯說，周二受另一波東北季風增強，一路影響到周六，冷空氣強度不強，以東北季風強度為主，影響範圍主要是北台灣，整天濕涼，約14至18度；其他地區低溫16至18度，白天高溫20度左右。

降雨趨勢，張竣堯指出，今明環境偏乾，僅東半部零星降雨，各地晴到多雲。周二跨年當天，因東北季風增強，基隆、北海岸、大台北山區及東半部開始降雨，其他地區受到南方水氣影響，屬於多雲，看煙火條件不太好。