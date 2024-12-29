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台灣好行推動ESG 獲交通永續傑出獎

中央社／ 台北29日電

觀光署表示，台灣好行推出以來已滿14年，從初期20條倍增到84條，搭乘人次也從不到100萬，成長到今年11月的507萬，這次更獲得首屆ESG交通永續獎的傑出獎。

交通部觀光署發布新聞稿表示，觀光署與所屬東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處分別以「台灣好行推動ESG政策及展望」及「壯圍濱海地區觀光發展」，獲得第1屆ESG交通永續獎的傑出獎。

觀光署表示，台灣好行（景點接駁）公車服務從2010年開始推出，迄今已滿14年，從初期20條倍增到84條，路線遍布全台及離島，透過公私協力，已成為國內外自由行旅客旅遊搭乘大眾運輸服務的新標竿。

觀光署表示，因台灣好行始終秉持落實永續旅遊信念，所以成為台灣2050淨零排放政策的淨零綠生活關鍵戰略項下，減碳作為重要績效指標之一。這次得獎只是一個開始，台灣好行將繼續以創新與永續為目標，打造更環保、更精緻化的旅運服務。

東北角管理處表示，「壯圍濱海地區觀光發展」以融入沙丘地景的壯圍旅遊園區獲得2024全球百大目的地故事獎，已連續9年獲選全球百大目的地，今年再度獲得綠色目的地金質獎認證。

東北角管理處表示，壯圍沙丘生態園區興建與發展計畫在2018年園區啟用後，透過藝術展演與大東北角觀光圈，帶動當地觀光產業互動，以大眾運輸（火車、台灣好行、自行車）串接永續遊程，引進遊客深入體驗地方觀光，促進區域經濟發展。

台灣好行 永續 觀光署

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