高雄車站明年第1季招商 地下停車場春節前開放使用
配合高雄軌道系統大都更構想，以及鳳山車站大樓、高雄車站廣場天棚完工啟用，台鐵公司今表示，高雄車站商業大樓規畫明年第1季辦理招商公告，另外，高雄車站地下停車場已完成招商，預計明年農曆年前可開放民眾使用。
台鐵正積極辦理鳳山車站商業大樓及高雄車站商業大樓（含車站商場）招商計畫，引入優質專業民間運營業者，提供更優質的旅運服務，帶動車站周邊區域商業發展，引領高雄更好的未來。
台鐵公司董事長杜微日前視察高雄、鳳山火車站商場並聽取簡報，台鐵公司資產開發處說明，鳳山車站商業大樓南側的預定拆遷戶已經搬離，近期曹謹路即可打通，加上五權路啟用，車站周邊人行通道及車流動線大幅改善，更有利商業運轉。
資產開發處進一步指出，高雄車站廣場天棚已完工，商業大樓將加速辦理招商相關事宜，期能於明年第1季辦理招商公告。另外，高雄車站地下停車場已完成招商，預計明年農曆年前可開放民眾使用。
杜微隨後又赴潮州基地研討新車三、四級進廠檢修以及廠段調車作業，會後至潮州鐵道文化園區，查看園區新設公共藝術及駐園區新明星「總統花車」展示及整備情形，並體驗園區最新設置的N規鐵道模型運轉台，同時代表公司致贈園方新上市的EMU3000型 N規鐵道模型。
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