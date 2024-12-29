高雄車站明年第1季招商 地下停車場春節前開放使用

配合高雄軌道系統大都更構想，以及鳳山車站大樓、高雄車站廣場天棚完工啟用，台鐵公司今表示，高雄車站商業大樓規畫明年第1季辦理招商公告，另外，高雄車站地下停車場已完成招商，預計明年農曆年前可開放民眾使用。

台鐵正積極辦理鳳山車站商業大樓及高雄車站商業大樓（含車站商場）招商計畫，引入優質專業民間運營業者，提供更優質的旅運服務，帶動車站周邊區域商業發展，引領高雄更好的未來。

台鐵公司董事長杜微日前視察高雄、鳳山火車站商場並聽取簡報，台鐵公司資產開發處說明，鳳山車站商業大樓南側的預定拆遷戶已經搬離，近期曹謹路即可打通，加上五權路啟用，車站周邊人行通道及車流動線大幅改善，更有利商業運轉。

資產開發處進一步指出，高雄車站廣場天棚已完工，商業大樓將加速辦理招商相關事宜，期能於明年第1季辦理招商公告。另外，高雄車站地下停車場已完成招商，預計明年農曆年前可開放民眾使用。