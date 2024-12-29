影／武陵農場零下低溫再現冰柱透亮美景 臘梅也芬芳绽放

受到強烈大陸冷氣團和輻射冷卻影響，各地普遍低溫，武陵農場今天早上出現0.1度低溫，藤花園內澆灌設施灑水竟成冰晶世界美景；藤花園旁的臘梅也芬芳綻放，目前梅花開花約5到6成，花期可維持約半個月。

武陵農場表示，農場今天早上約6點40分出現0.1度低溫，農場草地都有結霜，因為輻射冷卻效應造成結霜；藤花園內棚架的澆灌噴水今天因低溫結冰成冰晶世界美景，山上天氣好，沒下雪，早上約8點30分，結冰和結霜美景逐漸溶化；遊客說，今天清晨在農場內散步，天氣很冷，無意間看到植物結冰很漂亮，聞到臘梅香味很驚喜。