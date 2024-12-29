高雄車站廣場天棚啟用 114年首季招商
高雄車站廣場及天棚昨天正式啟用，並命名「高雄綠之丘」。台鐵今天說，車站的商業大樓將加速辦理招商相關事宜，預計於114年第一季辦理招商公告。
台鐵今天發布新聞稿表示，配合高雄軌道系統大都更構想，以及鳳山車站大樓、高雄車站廣場天棚完工啟用，積極辦理鳳山車站商業大樓及高雄車站商業大樓（含車站商場）招商計畫。
台鐵說，鳳山車站商業大樓南側的預定拆遷戶已經搬離，近期曹謹路即可打通，加上五權路啟用，車站周邊人行通道及車流動線大幅改善，更有利商業運轉。
台鐵表示，高雄車站廣場天棚已完工，商業大樓將加速辦理招商相關事宜，希望於114年第一季辦理招商公告；高雄車站地下停車場則已完成招商，預計明年農曆年前可開放民眾使用。
台鐵說，希望藉由企業靈活創意與專業經營手法，提供更優質的旅運服務，帶動車站周邊區域商業發展。
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