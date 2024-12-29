高雄車站廣場天棚啟用 114年首季招商

桃園機場疫情前的貨運表現已亮眼，2024年總貨量甚至可超越疫情前。但貨運業者點出隱憂，桃機確實有先天地理位置優勢，但近年貨運暢旺是靠航空公司積極攬貨，桃機本身貨運軟硬體等後天基礎設施，其實原地踏步。

2024-12-29 08:00