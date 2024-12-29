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10度低溫今晚明晨再一波 跨年降溫元旦曙光這些地區機率高

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
冷氣團減弱天氣穩定，但今天夜間至明晨仍有10度低溫機會，要注意保暖。本報資料照片
冷氣團減弱天氣穩定，但今天夜間至明晨仍有10度低溫機會，要注意保暖。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，冷氣團開始減弱天氣穩定，但今天夜間至明晨仍有10度低溫機會，呼籲民眾注意保暖。

歐宗學指出，昨晚到今天清晨是這波強烈冷氣團最強的時間，雖然指標性的台北測站只降到12.9度，沒有創下入冬以來新低溫紀錄，也未達到強烈冷氣團標準，其他地區氣溫相當低。今晨全台平地最低溫在苗栗公館只有6.8度，其他縣市氣溫也普遍偏低，除基隆、台北、新竹市以及花東的最低溫11-12度，其他地區低溫都在10度或以下，寒冷感受相當明顯。

歐宗學表示，今白天冷氣團就會開始減弱，預估各地降雨機率較低，氣溫逐漸回升，但北部地區回溫較慢，東半部雲量持續偏多，一整天都還是偏冷，高溫都在20度以下。西半部雲量偏少，在陽光底下感受就會溫暖許多，中南部高溫可望回升到20-22度。

明天依然是偏乾穩定大氣環境，歐宗學表示，迎風面北海岸雲量稍增多，其他地區維持晴到多雲，高屏可能有些南方雲系北上帶來較多雲量，降雨機率仍低。氣溫比今天更溫暖，各地高溫可望回升到20度以上，但要留意早晚依然有明顯低溫，預估郊區或近山區最低溫仍有機會來到10度左右。

歐宗學表示，周二新一波東北季風南下，預估冷空氣不明顯，低溫大致持平、北部高溫稍降1-3度。迎風面大台北地區水氣有限僅雲量增多，白天北海岸、東北角及山區有短暫雨機會，對晚上的跨年活動影響不大；東半部至恆春半島持續有短暫雨機會。

西半部天氣，歐宗學表示，雲量偏多機會提高，主要是未來幾天在南海地區有低壓系統發展，對台灣沒有直接影響，但外圍雲系可能會隨中高空大氣環流來到台灣附近，預估轉為多雲或陰天的天氣型態，降雨機率仍然偏低；只是要看元旦曙光，可能要到沿海地區，或桃竹苗一帶才有較高機會。

歐宗學指出，元旦當天水氣持續增多，由南而北白天陸續都會轉為陰有局部短暫雨，周四這些雲系才會逐漸移出、水氣減少，但各地仍有較多的雲量及短暫雨機會，南部地區影響比較明顯。周二到周四天氣牽涉南方低壓系統外圍雲系，仍有不確定性，需持續關注最新天氣預報資訊。

低溫 元旦 冷氣團 氣溫

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