北市長者等3族群流感疫苗接種墊底 衛生局將持續催種疫苗

冬天好發呼吸道傳染，公費流感疫苗2個半月以來，北市65歲以上長者、學齡前幼兒與學生的接種率卻在6都墊底。衛生局表示，北市不只針對設籍人口提供服務，目前實際接種數已高於戶籍人數，而部分長者早已自費接種，因此未含在公費疫苗接種統計，將持續催種疫苗。

衛生局說，2020年至2022年新冠疫情的症狀與類流感重疊，流感高峰期與新冠疫情的變化一致，2023年起受防疫措施放寬影響，流感疫情在流行閾閥值上下波動。全國、北市去年與今年流感併發重症病例數，以未接種當季流感疫苗者為主，因此疫苗接種仍是對抗流感最有效的預防方式，「左流右新」是主要策略。

公費流感疫苗10月1日開打，北市統計至12月15日接種率，65歲以上長者按戶籍地為38.1%、同樣按戶籍地的學齡前幼兒至少接種1劑是49.8%、學生按接種地則為63.7%，三大族群均是六都最低，且分別比全國接種率43.2%、60.4%、67.8%來得低。

國民黨議員汪志冰觀察，許多長輩都戴口罩防範，實際接種流感疫苗真的不多，也沒聽他們彼此提及此事，她認為應與先前打新冠疫苗併發相關症狀、國產疫苗高端疑慮等有關，就連家長也憂孩子健康，情願得流感而不願打疫苗。

民進黨議員張文潔認為，接種率低可能與市民過往和市政府往來所產生的不信任感有關；即使衛生局派員到里辦呼籲打疫苗，卻沒明確告知好壞影響、可獲何種保護力，長輩不懂也就不會去接種。她建議衛生局可增加宣傳管道，向市民說明狀況，再讓大家評估是否施打。

衛生局表示，中央是以戶籍地來統計，但北市實際接種數已高於戶籍人數，因為有些居住北市者的戶籍可能不在北市，也有到北市工作而就近接種；部分長者早於流感疫苗開打前，就已自費接種，因此未包含在公費疫苗接種統計中，衛生局將持續催種疫苗。

衛生局疾病管制科長張惠美說，此為短期大量接種的公費疫苗政策，受到大都會流動人口多的影響，校園接種對象也非限縮設籍北市學生，疫苗接種不會僅針對設籍人口提供服務，因此會造成大都會人口接種率較周邊城市偏低現象。

張惠美指出，北市採購公費流感疫苗使用率已達88.2%，較新北、桃園、台中及高雄來得高，疫苗接種效益不應只看單一指標。