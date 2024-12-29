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冷！今晨最低溫6.8度 吳德榮：跨年元旦雲多偶飄雨

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冷！今晨最低溫6.8度 吳德榮：跨年元旦雲多偶飄雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今各地區平地最低氣溫約8至11度。聯合報系資料照片
今各地區平地最低氣溫約8至11度。聯合報系資料照片

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨屏東以北平地最低氣溫皆降至10度以下，符合發布低溫特報標準。截至6：13本島縣市平地最低氣溫前3依序為：苗栗(公館鄉)6.8度，嘉義(東區)8.3度，彰化(芬園鄉)9.1度；各地區平地最低氣溫約在8至11度。

吳德榮指出，今(29)日至明(30日)晨「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣影響，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，明晨仍有10度以下低溫。應隨時注意中央氣象署「低溫特報」的調整，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖、以保健康。明白天起氣溫明顯回升。

今日各地區氣溫為：北部10至18度、中部8至21度、南部10至22度及東部11至21度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，跨年元旦(31、1日)東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移。跨年白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。跨年夜至元旦清晨，各地雲量逐漸增多，西半部大致陰時多雲，局部山區及東半部偶有零星飄雨的機率，西半部平地跨年活動大致尚可，各地迎曙光皆不理想。

吳德榮說，元旦白天起，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星飄雨的機率。跨年、元旦白天氣溫略降、夜間氣溫略升，仍偏冷，戶外活動要保暖。

吳德榮指出，最新各國模式模擬，周四至周六(1月2至4日)另一波冷空氣南下，強度不如這波，但調得比昨天的模擬略強；周四氣溫漸降，周五、六有達到「大陸冷氣團」的機率，模式模擬持續調整，應繼續觀察。

吳德榮說，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)，1日8時700百帕相對濕度及風場模擬圖(左圖)顯示，南方水氣北移，中層雲系遮蔽台灣上空。最新歐洲模式，1日8時地面模擬圖(右圖)顯示，跨年夜至元旦晨，局部山區及東半部偶有零星飄雨的機率。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)，1日8時700百帕相對濕度及風場模擬圖(左圖)顯示，南方水氣北移，中層雲系遮蔽台灣上空。最新歐洲模式，1日8時地面模擬圖(右圖)顯示，跨年夜至元旦晨，局部山區及東半部偶有零星飄雨的機率。擷取自「洩天機教室」專欄

元旦 冷氣團 吳德榮 氣溫 跨年

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