冷！今晨最低溫6.8度 吳德榮：跨年元旦雲多偶飄雨

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨屏東以北平地最低氣溫皆降至10度以下，符合發布低溫特報標準。截至6：13本島縣市平地最低氣溫前3依序為：苗栗(公館鄉)6.8度，嘉義(東區)8.3度，彰化(芬園鄉)9.1度；各地區平地最低氣溫約在8至11度。

吳德榮指出，今(29)日至明(30日)晨「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣影響，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，明晨仍有10度以下低溫。應隨時注意中央氣象署「低溫特報」的調整，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖、以保健康。明白天起氣溫明顯回升。

今日各地區氣溫為：北部10至18度、中部8至21度、南部10至22度及東部11至21度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，跨年、元旦(31、1日)東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移。跨年白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。跨年夜至元旦清晨，各地雲量逐漸增多，西半部大致陰時多雲，局部山區及東半部偶有零星飄雨的機率，西半部平地跨年活動大致尚可，各地迎曙光皆不理想。

吳德榮說，元旦白天起，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星飄雨的機率。跨年、元旦白天氣溫略降、夜間氣溫略升，仍偏冷，戶外活動要保暖。