聽新聞
0:00 / 0:00

在宅急症照護對象 擬納入心衰竭患者

聯合報／ 記者林琮恩沈能元李樹人／台北報導

賴清德總統提出的「健康台灣」，強調出院銜接長照時間要愈短愈好，健保署署長石崇良表示，明年上半年將檢討急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ），朝擴大適用族群、延長復健時間、銜接長照、變革給付等四方向著手；今年七月起開始試辦的「在宅急症照護」，適用對象除了現行的三類疾病，擬放寬新增「心衰竭」患者

石崇良說，ＰＡＣ計畫分為住院、社區、居家三種模式，昨天他赴彰化視察中部地區居家醫療執行狀況，目前可執行居家醫療的患者分為四類，包含腦中風、骨骼關節、神經性創傷（脊椎損傷）、衰弱等，需要介入復健療程，研議擴大適用對象，增加多重慢性病、體弱而引發敗血症患者。

ＰＡＣ計畫協助復能以一個月為原則，台灣人口快速老化，預期需求增加，正研擬依不同病情，給予延長或調整復健時間的彈性，若仍無法恢復功能，應銜接長照資源等，支付制度擬從論日計酬，改採包裹式給付。

而在宅急症照護試辦計畫目前僅開放肺炎、尿路感染或軟組織感染三類對象，可在家住院。台灣心臟衰竭照護學會理事長李啟明說，心衰竭患者很怕再次感染，醫院內充斥各類患者，增加患者感染機率。石崇良指出，此部分明年下半年將研議納入。

復健 患者 石崇良

延伸閱讀

長者罹病引發敗血症復健很重要 石崇良：PAC擬4大變革

防醫院衝量稀釋健保點值 石崇良：分區總額制明年上路

健保署在宅照護將先納安寧病人 研議擴至心衰竭等

健保試辦分區總額制 保醫院基本額、成長分階給付

相關新聞

強烈大陸冷氣團明晨探7度 氣象署曝跨年煙火最佳觀賞位

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，加上輻射冷卻影響，今晚至明晨恐有7至9度低溫。下周二跨年轉為東北季風天...

健保推分區總額制 超額將打折給付 民團：大醫院恐更難掛號

本報月初獨家報導，分級醫療破功，大醫院輕症門診量不降反升，健保署研議恢復門診量每年降百分之二的管制方式，而健保署昨指出，...

氣溫驟降…彰化41小時「85人送醫」 4人到院前無呼吸心跳

氣溫驟降，依彰化縣消防局統計，彰化縣從昨天零時到今天下午5時共41小時，共有85人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHC...

防醫院衝量稀釋健保點值 石崇良：分區總額制明年上路

醫院健保總額分配、支付重大變革，衛福部健保署長石崇良今天表示，「醫院總額分區共管試辦計畫」將於明年上路。未來將以醫院每年...

醫院總額管制 難擋名醫迷思

健保署擬於明年起推動「醫院總額分區共管試辦計畫」以達到分級醫療，而該制度被稱為「斷頭給付」，超過額度將折扣給付且最重歸零...

中橫西寶段落石7千立方米 洛韶到西寶交通中斷

台8線中橫公路西寶段今天上午發生間歇性坍方，到下午3時30分為止，估計坍方土石達7000立方公尺，阻斷雙向交通。公路局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。