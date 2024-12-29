在宅急症照護對象 擬納入心衰竭患者

賴清德總統提出的「健康台灣」，強調出院銜接長照時間要愈短愈好，健保署署長石崇良表示，明年上半年將檢討急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ），朝擴大適用族群、延長復健時間、銜接長照、變革給付等四方向著手；今年七月起開始試辦的「在宅急症照護」，適用對象除了現行的三類疾病，擬放寬新增「心衰竭」患者。

石崇良說，ＰＡＣ計畫分為住院、社區、居家三種模式，昨天他赴彰化視察中部地區居家醫療執行狀況，目前可執行居家醫療的患者分為四類，包含腦中風、骨骼關節、神經性創傷（脊椎損傷）、衰弱等，需要介入復健療程，研議擴大適用對象，增加多重慢性病、體弱而引發敗血症患者。

ＰＡＣ計畫協助復能以一個月為原則，台灣人口快速老化，預期需求增加，正研擬依不同病情，給予延長或調整復健時間的彈性，若仍無法恢復功能，應銜接長照資源等，支付制度擬從論日計酬，改採包裹式給付。

而在宅急症照護試辦計畫目前僅開放肺炎、尿路感染或軟組織感染三類對象，可在家住院。台灣心臟衰竭照護學會理事長李啟明說，心衰竭患者很怕再次感染，醫院內充斥各類患者，增加患者感染機率。石崇良指出，此部分明年下半年將研議納入。