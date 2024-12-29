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醫院總額管制 難擋名醫迷思

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
為達到分級醫療、門診減量，健保署明年第一季，除了台北區外，將推動「醫院總額分區共管試辦計畫」。本報資料照片
為達到分級醫療、門診減量，健保署明年第一季，除了台北區外，將推動「醫院總額分區共管試辦計畫」。本報資料照片

健保署擬於明年起推動「醫院總額分區共管試辦計畫」以達到分級醫療，而該制度被稱為「斷頭給付」，超過額度將折扣給付且最重歸零。醫界指出，若全台皆採斷頭給付，恐讓醫院經營陷入困難；民團認為該政策恐影響民眾就醫權，此舉看似幫助分級醫療，不如說是為達到齊頭式保障健保點值，而推出無配套荒謬政策。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，斷頭式給付可避免重症患者遭醫院拒收，但在機制保障以外的中度或中重度患者，最可能成為「醫療人球」，有限收治患者的前提下，醫院被迫走向管理細緻化、拒收病人，才能有效抑制年度健保點數成長，避免遭斷頭。

洪子仁說，台灣現在的醫療環境，仍處在「南病北送」的情況，各地難治病人多會送至隸屬於「台北區」的台大、北榮，加上國人仍有「名醫迷思」，也會導致醫療技術愈好的醫院，愈容易被斷頭，財務陷入危機，反觀，中小型醫院因醫療服務量穩定，最不受制度影響，還能獲得點值保障。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，齊頭式保障點值，是在總額制度下沒有配套的荒謬政策。而醫院總額分區共管試辦計畫，採用斷頭做法，各區的醫療情形不同，門診減量應屬於醫界自律一環，若全體適用，其餘的控管方式，如攤扣或核刪等於不具管理效應。

滕西華說，未來醫院為達總量管制，恐加劇檢驗檢查等候時間，連帶影響患者的治療機會，也可能出現掛號限額等現象。她批評，健保署推行醫院總額分區共管試辦計畫，同時行政院卻要增加的新冠肺炎及類流感案件補點值，每點補至○點九元，換言之，「輕症」的類流感患者獲得保重，恐怕讓重症被排擠，相當矛盾。

台大醫院企畫管理部主任邱瀚模表示，個別總額制是頭痛醫頭、腳痛醫腳，未全盤改善醫療困境，對醫院影響很大，醫院自醫療本業的收入本來就有限，已造成醫院須仰賴停車場、美食街賺錢的困境，新制將讓醫院財務受限，恐導致醫學中心教學、研究等功能縮水。

健保署 分級醫療 患者 醫學中心 類流感

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