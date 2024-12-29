聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／為智財權降國格 豈不稱了對岸心

聯合報／ 記者蔡晉宇
故宮博物院近年推出的文創商品屢遭大陸民間廠商侵權，故宮表示目前徵詢學術及法律意見，暫無以「台北故宮」名義到大陸地區申請商標規畫。記者余承翰／攝影
故宮博物院近年推出的文創商品屢遭大陸民間廠商侵權，故宮表示目前徵詢學術及法律意見，暫無以「台北故宮」名義到大陸地區申請商標規畫。記者余承翰／攝影

故宮將迎接一百周年，但國立故宮博物院文創商品在網路上遭侵權事件仍層出不窮，故宮為正本清源內部評估改以「台北故宮」名義在大陸申請商標，萬一大陸真採納豈不是自我矮化？故宮維護智財權、打擊盜版有其必要，但傷害國家尊嚴，不但全民難接受，更稱了對岸的心。

兩岸故宮一直以來在文物交流與註冊商標方面，遲遲遇到瓶頸，最大難題就在於「國立」二字。國立故宮博物院以中英文全銜，加上以饕餮紋設計的故宮圖樣，已在美國、加拿大、澳洲等廿多個國家都註冊成功，唯獨在中國大陸都未能獲准，故宮一直想方設法解決，但多年來依舊無法突破。

不過，要以「台北故宮」為名號赴陸申請，即有降國格之嫌。二○一四年故宮國寶到日本展出，宣傳海報被寫成「台北故宮博物院」，讓時任民進黨主席、前總統蔡英文批評「國格不能含糊以對」；二○一八年故宮典藏的書法名家顏真卿手稿於日本東京國立博物館展出，海報上「國立」字樣也遭縮小，遭國民黨立委痛批矮化。

過去經歷顯示，藍綠都認為故宮「國立」二字不能被含糊以對，即使為打擊盜版，正式到中國大陸申請商標，自然要正視國格問題，若貿然改以「台北故宮」名義，大陸是否會見獵心喜，立刻讓商標過關，如此以來台灣豈不成為「台北地區」？也與賴清德總統選舉一直以來高舉的抗中保台路線相違背，民進黨政府出此奇招前，恐要思量。

台北故宮 日本 蔡英文

延伸閱讀

擬以「台北故宮」赴陸申請商標？ 故宮：無此規畫

【即時短評】故宮若為護智財權降國格 豈不稱了對岸心

侵權猖狂 假「台北故宮」商品淘寶輕易買到

反制侵權自我矮化 故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

相關新聞

健保推分區總額制 超額將打折給付 民團：大醫院恐更難掛號

本報月初獨家報導，分級醫療破功，大醫院輕症門診量不降反升，健保署研議恢復門診量每年降百分之二的管制方式，而健保署昨指出，...

故宮擬以台北註冊商標 挨批自我矮化

故宮博物院近年推出的文創商品，屢遭中國大陸民間廠商侵權，國民黨立委黃健豪詢問處理進度，發現故宮內部正評估以「台北故宮」名...

醫院總額管制 難擋名醫迷思

健保署擬於明年起推動「醫院總額分區共管試辦計畫」以達到分級醫療，而該制度被稱為「斷頭給付」，超過額度將折扣給付且最重歸零...

強烈大陸冷氣團明晨探7度 氣象署曝跨年煙火最佳觀賞位

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，加上輻射冷卻影響，今晚至明晨恐有7至9度低溫。下周二跨年轉為東北季風天...

山寨故宮商品 遍布淘寶、小紅書

國立故宮博物院文物屢遭到不肖業者盜版侵權，故宮不斷提出侵權訴訟，仍難遏止盜版猖狂。去年有間廈門公司在網路上成立「台北故宮...

新聞眼／為智財權降國格 豈不稱了對岸心

故宮將迎接一百周年，但國立故宮博物院文創商品在網路上遭侵權事件仍層出不窮，故宮為正本清源內部評估改以「台北故宮」名義在大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。