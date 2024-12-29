山寨故宮商品 遍布淘寶、小紅書

國立故宮博物院文物屢遭到不肖業者盜版侵權，故宮不斷提出侵權訴訟，仍難遏止盜版猖狂。去年有間廈門公司在網路上成立「台北故宮文化館」對外招商，至今網站都未下架，而大陸版淘寶、小紅書平台上也都隨處可見，以「故宮淘寶」、「台北故宮」等名義販售茶葉禮盒、文創商品等，令故宮束手無策。

故宮博物院文物收藏量豐富，但一直以來遭到中國大陸廠商嚴重盜版。去年故宮收到有人檢舉大陸社群平台小紅書有「台北故宮文化館」的官方帳號，並以「台北故宮」的名義，販售自行開發的文創商品，一間位於廈門名為「三希御賞文化藝術傳播公司」不只在網路上成立「台北故宮文化館」，還在廈門當地設有實體分館。

大陸廠商不僅持續仿冒故宮商標，還於線上、線下行銷，故宮除了發布聲明外，也已委託大陸律師正式提告，但目前山寨的「台北故宮文化館」仍然在網路上，尚未下架。

故宮院長蕭宗煌曾在立院答詢時表示，三希御賞曾舉辦過「中國台北故宮文化館文創精品展」，活動中還刻意請故宮退休人員參與，營造看似是故宮同意的展覽，但其實只要不是寫「國立故宮博物院」而是寫「台北故宮」，都是侵權的障眼法。

大陸的小紅書、淘寶上至今仍可見許多文創商品店，都以故宮名號販賣茶葉禮盒、文創商品。去年傳出有數千張故宮國寶圖檔資料外流，在大陸拍賣網站遭賤賣，不過事後發現是故宮搞烏龍自行上傳網路，而至今這些免費的圖檔仍在淘寶上可以買得到。