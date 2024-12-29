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「台北故宮」商標 律師：在陸難過關
故宮博物院近年推出的文創商品，屢遭中國大陸民間廠商侵權，故宮決定以「台北故宮」註冊商標，降低對岸冒用院方名義行銷等侵權行為。立勤國際法律事務所主持律師劉韋廷直言，據大陸當地法令，只要與台灣有關，皆須加上「中國」二字，故宮得用「中國台北故宮」來註冊商標才會過關。
劉韋廷表示，許多台灣企業皆在大陸註冊商標，故宮屬官方單位，若涉及官方商標，將演變成政治問題，依大陸法令，故宮僅能用「中國台北」，若不願被矮化，以「台北故宮」作為商標申請，一定無法順利註冊，故宮也無法使用商標法向侵權者提告。
「註冊不了，難道就放任對岸持續有侵權行為嗎？當然不是。」劉韋廷表示，通常業界會採用「侵害著作權」向侵權者提起訴訟，著作權與商標不同，對著作權人而言，只要發明該著作就會被保護，因此，仍可用著作權告侵權廠商。
不過，劉韋廷表示，此時又會遇到另外一個問題，若故宮要針對侵權者告上大陸法院，大陸法院會要求補正名稱，將其改為「中國台北故宮」，同樣會遇到被矮化問題。
劉韋廷建議，故宮可夠透過陸委會發函給海協會，請國台辦或者海協會去通知淘寶，下架涉及台灣故宮商標的產品，較能遏止侵權行為。
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