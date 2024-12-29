入冬最強冷氣團 今晨下探7度

強烈大陸冷氣團來襲，全台天氣冷颼颼。中央氣象署指出，冷氣團預計影響到今天清晨，加上輻射冷卻影響，今晨恐有七至九度低溫。周二跨年轉為東北季風天氣型態，各地為多雲或有雨天氣，建議民眾可於北側或東北側觀賞煙火；元旦受東北季風、南風雲系北移影響，各地看見曙光機率低。

氣溫驟降，全台各地紛傳緊急送醫救護事件，且有多件非創傷、內科ＯＨＣＡ死亡案件（到院無呼吸心跳）。根據台北市消防局統計，從廿五日至昨天上午，非創傷、內科ＯＨＣＡ死亡案件共廿九人。高雄從廿八日至昨下午四時的非創傷ＯＨＣＡ共五件。

台南廿七日至廿八日傍晚共九件、雲林七件、嘉義縣市九件，彰化縣從前天零時到昨天下午五時有四件，最年輕才六十歲。各地消防局表示，民眾求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證，但天冷急凍確實會讓猝死風險大增。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天白天冷空氣減弱，北部回溫至十七、十八度，其他地區約廿一至廿四度，入夜後各地再降溫，明天以前，台南以北、宜蘭僅十二、十三度。

他表示，周二跨年，東北季風增強，大台北山區、東半部、基隆北海岸及恆春半島有局部降雨，其他地區雲量略微增多，東半部則要攜帶雨具。周三元旦南方雲系北移，全台都有降雨機率，一路影響到周四。

劉沛滕也說，由於跨年夜及元旦都是多雲或有雨天氣，建議民眾於上風處觀賞煙火，像是台北一○一因為吹東風或東北風，若位於西南側煙霧會較大，在北側或東北側觀賞較佳。至於元旦曙光，由於迎風面北部、東半部雲量多，中南部也受南方水氣雲層影響，全台看到曙光的機率低。