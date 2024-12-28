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新醫院病床不再一次全健保特約 石崇良：每年限納150床

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，醫院病床採健保特約制，因應病床數增加，健保將會限制特約病床數量，以每年特約不超過150張病床，而非一次性全面開放給付。記者沈能元／攝影
衛福部健保署長石崇良說，醫院病床採健保特約制，因應病床數增加，健保將會限制特約病床數量，以每年特約不超過150張病床，而非一次性全面開放給付。記者沈能元／攝影

台灣明年步入超高齡社會，老年人醫療需求增加，國立清華大學將設立桃園附設醫院，亞東醫院也將在桃園設立分院，義大醫院也會在屏東開立分院，還有許多醫院準備擴床。衛福部健保署預估，未來醫院新增病床數將達到2000床，對健保財務而言是沉重的負擔。

衛福部健保署石崇良今天到彰化視察中部地區居家醫療執行情形。他說，目前醫院病床採健保特約制，因應病床數增加，健保將會限制特約病床數量，以每年特約不超過150張病床，而非一次性全面開放給付，如一家新設立的醫院共開設5、600張病床，健保署會每年分階段增加病床數，病床全部開設完畢約需3至5年。

不過，對於偏鄉醫院，健保署則提出保障措施，石崇良說，偏鄉地區對受到人口流失影響，對於成長率萎縮的醫院擬定「燈塔型地區醫院計畫」，針對離島、山地鄉及醫療資源不足或相鄰鄉鎮提供24小時急診，以及內、外、婦、兒科服務的醫院最高補助至1500萬元。同時也額外編列專款，支應離島地區住診診療項目點數增加3成。

另，當離島、山地偏鄉醫院113年成長率較112年萎縮10%，均補足至112年的成長費用，若萎縮超過10%，點值為每點一元，並再以其他計畫評估給予給付。

偏鄉 健保署 成長率

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