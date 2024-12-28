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勞保、國保明年起雙漲 1290萬人受影響

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
2025年起，國保、勞保費率雙漲，總計約1290萬人的保費負擔將加重。本報資料照片
2025年起，國保、勞保費率雙漲，總計約1290萬人的保費負擔將加重。本報資料照片

2025年起，國保勞保費率雙漲。勞保普通事故保險、國民年金保險費率明年皆依法調升0.5％，影響投保勞保約1051萬餘名勞工、加入國保的239萬人，總計1290萬人的保費負擔將加重。

依勞保條例規定，勞保普通事故保險費率每2年調高0.5%，上限為13%。明年2025年，勞保費率依法調升至12.5％（包含就保1％），預估1051萬名勞保被保險人保費增加。

若以明年最低工資2萬8590元試算，明年勞保費率調整後，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為358元；也就是說，在勞保保費支出部分，明年勞工每月增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加28元。此次費率調升估計增加200多億元的勞保收入。

此外，國民年金保險費率在明年起也從10%調升至10.5%，扣除政府全額補助的低收入戶、重度以上身心障礙者與長期參加勞保而無意願繳納國保保費者，實際受影響人數約239萬人；由於保費政府負擔至少4成費用，扣除政府負擔後，一般被保險人保費1245元，比原本多負擔59元，預估可挹注國保27.7億元。

勞保費 國保 國民年金保險

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