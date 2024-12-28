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29日清晨台南以北低溫探9度 近山區恐降至7度

中央社／ 台北28日電

中央氣象署持續發布低溫特報，預報今晚、明晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，台南以北低溫下探攝氏9度，局部空曠地區及近山區平地可能只有7度。

氣象署說，今天晚間到明天清晨，是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，因天氣晴朗，輻射冷卻作用明顯，台南以北及宜蘭、花蓮、金門、馬祖將出現9到11度的低溫，局部空曠地區及近山區平地低溫約7到9度，高屏及台東也只有12、13度。

氣象署預報，明天白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約16到19度，中南部高溫21到23度，但是日夜溫差大，入夜之後氣溫下降快速，台南以北及宜蘭低溫11到13度，其他地區低溫也只有14到16度，離島部分，澎湖13到17度、金門10到15度、馬祖9到11度。

冷氣團 馬祖

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