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長者罹病引發敗血症復健很重要 石崇良：PAC擬4大變革

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，照顧長者健康十分重要，從亞健康到疾病間的重要分水嶺，就是急性發作後提供照護。明年上半年將針對急性後期整合照護計畫（PAC）進行檢討，並規畫研擬擴大適用族群、延長復健時間、銜接長照、變革給付模式4大方向。記者沈能元／攝影
衛福部健保署長石崇良說，照顧長者健康十分重要，從亞健康到疾病間的重要分水嶺，就是急性發作後提供照護。明年上半年將針對急性後期整合照護計畫（PAC）進行檢討，並規畫研擬擴大適用族群、延長復健時間、銜接長照、變革給付模式4大方向。記者沈能元／攝影

台灣即將步入超高齡社會，衛福部健保署長石崇良表示，往後照顧長者健康十分重要，從亞健康到疾病間的重要分水嶺，就是急性發作後提供照護，因此，明年上半年將針對急性後期整合照護計畫（PAC）進行檢討，規畫擴大適用族群、延長復健時間、銜接長照、變革給付模式四大方向。

石崇良今天到彰化視察中部地區居家醫療執行狀況，他說，PAC患者分為四類，包括腦中風、骨骼關節、神經性創傷（脊椎損傷）、衰弱，需要介入復健療程，但隨著超高齡社會來臨，這樣的患者會愈來愈多。

石崇良指出，擴大適用對象方面，研擬針對多重慢性病、體弱的患者，若引起敗血症時，容易造成身體功能降低，研擬納入PAC給予復健治療，讓患者維持自主性，可以在社區活動。

至於，現行PAC協助患者復能以一個月為原則，往後將依患者不同病情需求，給予延長或調整復健時間的彈性，若身體功能仍無法完全恢復，即應銜接居家醫療、社區日照中心等長照資源，並調整居家環境，最後在支付制度由現行的論日計酬，擬改採包裹式給付。

石崇良舉例，PAC分為住院、社區、居家三種模式，當中風患者不慎落入失能時，依病人不同的情形，給予不同的照顧，如於急性後期整合照護，以控制血壓、血糖、血脂，或透過復健療程，緩解失能的情形，但若身體功能無法完全恢復，即應銜接長照需求，預計明年上半年跨部門研議進行調整，下半年推出試辦計畫，並於明年10月擬定2026年預算納入健保總額。

復健 患者 石崇良

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