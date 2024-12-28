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全台醫院將設個別總額上限 專家：中重症恐淪醫療人球

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫院被要求自行控管服務量，未來民眾就醫排隊時間延長、病人變成醫療人球，都是預期發生的情況。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫院被要求自行控管服務量，未來民眾就醫排隊時間延長、病人變成醫療人球，都是預期發生的情況。本報資料照片

衛福部健保署明年起擬於全台推動「醫院個別總額制」，設定每家醫院年度健保點數上限，超過額度折扣給付、最重直接歸零，第一季除台北區外全數上路，台北區預計第三季實施。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫院被要求自行控管服務量，未來民眾就醫排隊時間延長、病人變成醫療人球，都是預期發生的情況。

目前台北區、北區醫院是採分區共管、攤扣制度，即設有分區總額上限，超過者由分區內醫院依服務量比率，以點值打折方式吸收。依健保署目前規畫，醫院個別總額制是要求各醫院年度健保點數不可超過前一年點數，超過部分點值將打折，甚至直接「斷頭」完全不予給付。

洪子仁表示，醫院個別總額制實施後，各醫院擔心超過服務量的額度被打折、斷頭，會自行控制醫療服務量，不再追求服務量的極大化，也會減少門診開設，達到政府希望的門診減量目標，過去論量計酬，醫院潛在的增加服務量動機消失，大醫院也會更有意願下轉病人，因為該制度設計讓「醫院只能看剛好的量，不能看太多」。

健保署設計機制，政策目標增加的醫療服務，不計入個醫院總額中。洪子仁表示，此舉可避免重症病人遭拒收，但在機制保障以外的中重度病人，恐面臨就醫遭推諉的情況，且隨醫療需求上漲，愈大、愈好的醫院，被斷頭的機率愈高，除非醫院管理細緻化、拒收病人，才能有效抑制年度健保點數成長，避免遭斷頭。中小型醫院，因醫療服務量穩定，最不受制度影響，能獲得點值保障。

洪子仁表示，健保署目前設計制度，是要求各醫院每年維持與前一年相同的年度點數，但台灣目前醫療環境，仍存在南病北送情況，各地難治病人，會被送到屬台北區的台大醫院、台北榮總醫院，預期此類國家級醫學中心權益所受影響最大，若民眾還是無法去除名醫迷思，堅持至大醫院找知名大咖醫師求醫，勢必為大醫院帶來斷頭的財務危機，讓經營陷入困難。

健保署 洪子仁

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