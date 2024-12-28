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氣溫驟降…彰化41小時「85人送醫」 4人到院前無呼吸心跳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
依彰化縣消防局統計，彰化縣從昨天零時到今天下午5時共41小時，共有85人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），呼籲民眾注意保暖。本報資料照片
依彰化縣消防局統計，彰化縣從昨天零時到今天下午5時共41小時，共有85人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），呼籲民眾注意保暖。本報資料照片

氣溫驟降，依彰化縣消防局統計，彰化縣從昨天零時到今天下午5時共41小時，共有85人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），最年輕才60歲，由於從今晚起，越晚越冷，消防局呼籲呼籲民眾做好保暖，尤其家有老人家更必須注意。

彰化縣消防局統計，這四人到院無呼吸心跳的病患，為3男1女，年齡最大的是住花壇86歲老翁，最年輕才60歲住彰化市。不過，消防局強調，這4件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

彰化縣消防局也指醒民眾，消防局指出，冬天容易發生一氧化碳中毒案件，大部分是因燃氣熱水器安裝不當，加上氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良所造成。因此，提醒家中使用熱水器、瓦斯爐等燃氣爐具時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒的憾事。

消防局表示，民眾為了禦寒 ，常在床邊使用電暖器 、除濕機等保暖家電時，如果沒有保持足夠的距離，很有可能會一不小心讓棉被接觸到電暖器而起火，切記「保持1公尺以上的安全距離」；由於電暖器屬於消耗電功率較大的電器，插電時需獨立「使用專用插座」，並確實避免跟其他電器共用同組插座。

消防局表示，從今晚開始，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局也建議民眾，避免大吃大喝及情緒起伏太大，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。

OHCA 一氧化碳中毒 保暖 氣溫

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