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防醫院衝量稀釋健保點值 石崇良：分區總額制明年上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良今天前往彰化員林視察中部地區居家醫療，宣布明年將施行「醫院總額分區共管試辦計畫」。記者李樹人／攝影
衛福部健保署長石崇良今天前往彰化員林視察中部地區居家醫療，宣布明年將施行「醫院總額分區共管試辦計畫」。記者李樹人／攝影

醫院健保總額分配、支付重大變革，衛福部健保署長石崇良今天表示，「醫院總額分區共管試辦計畫」將於明年上路。未來將以醫院每年成長率作為基準，若隔年成長率低於基準，健保點值保障每點一元，但若超過基準，經排除居家醫療、急重症等剛性需求，超出基準採三階段「折付」，促使醫院門診減量。

醫療服務需求增加，造成分配給醫院、醫事人員的健保點值偏低，醫界常要求補點值。石崇良說，過去為達到分級醫療、門診減量措施，要求各醫院每年降低門診量2%，此舉對偏鄉、山地的醫院不公平。石崇良今天前往彰化員林視察中部地區居家醫療，進而宣布「醫院總額分區共管試辦計劃」。

石崇良說，以南區來說，若以明年健保總額高推估成長率為5.5%，該區醫院總額就以今年為基期，明年會多給予5.5%的成長費用，超過5.5%的成長點值，將採分階固定給付模式，共分為四階從每點0.75元、0.5元、0.2元、0元逐步降低，屬於過度成長部分則不給付，此為斷頭模式；台北區計算方式為取得總額後，每季平均分配，各醫院多申報成長費用再按比率平均分攤扣除，此為攤扣制度。

石崇良解釋，這兩種方式造就不同醫院經營模式，南區採「斷頭制」給付，讓醫院不敢衝量，因衝量過頭不予給付，醫院會「血本無歸」；台北區醫院則為大家平均分配，類似「大家吃大鍋飯」概念，即便衝量讓點值下降，但還是可以領的比較多，因此必須重新檢討。

健保署統計發現，112年全國醫院門診就醫人數較108年新冠疫情前成長2.3%，就醫次數增9.3%，健保申報點數成長18.6％，每個人使用健保資源是增加的；然而台北區的醫院就醫人數成長0.8%，就醫次數增加6.8%，健保申報點數大增19％，反觀南區的醫院就醫人數成長2.1%，就醫次數增8.1%，健保申報點數成長11.8％，可見各區醫院就醫人數、件數、申報點值落差很大。

為讓健保給付制度、民眾就醫權益更為公平，考慮城鄉資源落差，降低偏鄉、山地等醫院的排擠效應，石崇良指出，將不再執著於齊頭式的減量。以中區來說，健保總額給予台中、彰化、南投各地醫院，但各地醫療資源不同，執著於健保點值每點一元「真的是一點意義都沒有」。

石崇良說，明年醫院總額增加370億元，須好好分配，而規畫分區總額合理成長管理比照南區給付模式，但不是斷頭制，也不是攤扣制，「而是給每一個醫院，一個自己的總額」，目前除了台北區外，其他各區各醫院達成共識，預計新制明年第一季上路，並按去年同一季的成長率予以統計、支付，各區醫院依討論不同階段有不同的給付點值，期盼與台北區醫院討論後，於明年第二季上路。

衛福部健保署長石崇良今天表示，「醫院總額分區共管試辦計劃」將於明年上路。圖／健保署提供
衛福部健保署長石崇良今天表示，「醫院總額分區共管試辦計劃」將於明年上路。圖／健保署提供

健保點值 成長率 石崇良

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