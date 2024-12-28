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強烈大陸冷氣團明晨探7度 氣象署曝跨年煙火最佳觀賞位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，加上輻射冷卻影響，今晚至明晨恐有7至9度低溫。記者林伯東／攝影
強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，加上輻射冷卻影響，今晚至明晨恐有7至9度低溫。記者林伯東／攝影

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，加上輻射冷卻影響，今晚至明晨恐有7至9度低溫。下周二跨年轉為東北季風天氣型態，各地為多雲或有雨天氣，建議民眾可於北側或東北側觀賞煙火；另外，元旦受東北季風、南風雲系北移影響，各地看見曙光的機率低。

氣象署預報員劉沛滕表示，這波強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，加上輻射冷卻影響，今晚至明晨為最低溫，台南以北、宜花、金門及馬祖僅9至11度，局部空曠地區更只有7至9度，高屏及台東地區則為12、13度。

劉沛滕指出，明天白天冷空氣減弱，北部回溫至17、18度，其他地區高溫約21至24度，入夜後各地再降溫，周一之前台南以北、宜蘭僅12、13度，中南部日夜溫差大。雨勢方面，僅東半部有零星降雨，其他地區多雲到晴。

他表示，下周二跨年東北季風增強，大台北山區、東半部、基隆北海岸及恆春半島有局部降雨，其他地區雲量略微增多，中南部地區晚間雲量也增多，東半部則要攜帶雨具。下周三元旦南方雲系北移，全台都有降雨機率，一路影響到周四，各地濕涼，低溫約15、16度。

劉沛滕指出，下周五水氣減少，仍為東北季風天氣型態，以桃園以北、東半部降雨為主，後期還有一波波東北風或更強冷空氣。

劉沛滕也說，由於跨年夜及元旦都是多雲或有雨天氣，建議民眾於上風處觀賞煙火，像是台北101因為吹東風或東北風，若位於西南側煙霧會較大，在北側或東北側觀賞較佳較佳。至於元旦曙光，由於迎風面北部、東半部雲量多，中南部也受南方水氣雲層影響，全台看到曙光的機率低。

元旦 東北季風

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