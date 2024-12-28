健保署將設醫院個別總額上限 台大醫院：有害族群健康

分級醫療失靈，大醫院輕症門診多，為管理醫院門診量，衛福部健保署擬在明年於全台各分區陸續實施「醫院個別總額制」，即每家醫院均設有年度健保點數上限，超過將不予給付。台大醫院企畫管理部主任邱瀚模表示，此制度不可貿然實施，須考量人口結構改變，否則在醫院不可拒收病人前提下，將影響醫院研究量能，也對族群健康有害。

邱瀚模說，臨床現場並非「各醫院獨立運作」，全台重症難治的病人都會送至台大、台北榮總等醫學中心，設下總額限制，控管醫院醫療花費，將影響醫院花在病人身上的資源，健保財務控管固然重要，但隨人口老化，病人數量漸增，醫療投資趕不上，又對醫院設下管制政策，恐讓醫療品質受到影響。

「個別總額制是頭痛醫頭、腳痛醫腳，未全盤改善醫療困境，對醫院影響很大。」邱瀚模表示，政策制定時不可只看短期效應，應該思考長期醫療照護需求，在健保署提出要控制醫院經濟規模時，台灣老年人口數翻倍，科技進步讓醫療花費持續上升，研發藥物、儀器的廠商活疫，實際能挹注醫療院所，改善醫護勞動環境的費用很有限。

邱瀚模表示，醫院必須先先讓醫護人員有薪水可領，「把生計顧好，才能推動醫學進步」，醫院醫療本業本就有限，已造成醫院必須仰賴停車場、美食街賺錢的困境，個別總額制又讓醫院財務受限，恐導致醫學中心教學、研究等功能縮水，「醫院是做事業，不是慈善事業，即使是慈善事業也要有足夠善款維持，盼外界別把醫院有盈餘當成罪惡。」

近期65歲長者由中央補助健保費在立院攻防。邱瀚模說，老人人口逐漸增加，修法讓老人免繳健保費，由政府補貼，未來恐讓健保財源陷入困境，各項政策都在壓榨醫療人員的勞力，讓年輕世代不再想要從事醫療行業，「那大家老了以後要找誰看病？」

「政府不敢漲健保費，台灣天然資源有限，挖不到石油，每一筆都應好好運用。」邱瀚模表示，台灣少子化問題嚴峻，目前政府雖稱因企業榮景，國家財政沒有困難，但未來若人口下降，終將影響醫療環境，健康是國安的一環，台大醫院站在國立醫院立場，會盡力配合政府政策，但希望官方思考，醫界最需要的是什麼，分析人口結構對健保的影響，並與醫界溝通，找出各界都能接受的作法。