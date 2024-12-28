中橫西寶段落石7千立方米 洛韶到西寶交通中斷

台8線中橫公路西寶段今天上午發生間歇性坍方，到下午3時30分為止，估計坍方土石達7000立方公尺，阻斷雙向交通。公路局表示，災點以東的西寶至天祥，及以西的洛韶至大禹嶺仍可通行，但洛韶到西寶何時能放行將再宣布。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，中橫157.7公里處西寶段，今天上午11時30分發生上邊坡持續間歇性落石，搶災團隊雖在中午就已看到現場待命搶災，但因落石持續，下午3時30分坍方範圍已達40公尺長，土石量估計7000立方公尺。

經評估無法趕在下午4時30分放行時段前搶通，已勸離天祥與關原兩端停等車輛，取消下午放行時段，接著實施夜間預警性封路，目前中橫洛韶到西寶間無法通行，明天何時放行，將視落石狀況及搶災進度再作宣布。

太魯閣工務段表示，坍方災區為單一災點，目前台8線西寶以東的西寶至天祥、以西的洛韶至大禹嶺，民眾仍可依原本上午6時至下午4時30分的放行時段通行，並非孤島。