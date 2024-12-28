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沙鹿光田搶占交流道第一線 向上院區成外傷標竿醫院

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田綜合醫院打造向上院區將於明年元旦後正式啟用，爭取成為海線處理外傷的標竿醫院。圖／沙鹿光田提供
光田綜合醫院打造向上院區將於明年元旦後正式啟用，爭取成為海線處理外傷的標竿醫院。圖／沙鹿光田提供

光田綜合醫院打造向上院區將於明年元旦後正式啟用，爭取成為海線處理外傷的標竿醫院，並以此為旗艦型醫院，不僅院內醫師們均看好新院區帶來的契機，1年來成功吸引來自不同醫學中心20多位專科主治醫師，及近200位護理師加入，希望用專業與熱忱的服務，加入守護中彰投地區的急診病患。

光田綜合醫院表示，位在龍井交流道的向上院區，從今年下半年起，針對婦兒科與上班族需求較高的科別，積極網羅多位專科醫師；其中，婦產科名醫陳嘉霖表示，選擇加入光田，就是因為這裡提供了一個能與專業團隊攜手合作的平台；新生兒科主治醫師謝曜吉致力於強化新生兒加護病房（NICU）制度，並推動新生兒外接服務，將守護著中彰投地區的巴掌仙子們，期待為光田的婦兒科患者提供更高品質的診療服務。

特別是面對醫護人力短缺的挑戰，新院區設有員工休息區、藝廊咖啡廳、美食街、健身房及瑜珈教室，明年托嬰中心也將營運，已能吸引上百名醫護加入新陣容，一般外科副部長李東炎同樣選擇加入光田，他認為，未來能與新的醫療團隊攜手，提升醫療實力的同時，滿足區域醫療需求，讓病患感受到最細緻、最具人性化的照護。

未來光田總院長王乃弘已指示開發ChatGPT輔助系統，將協助護理人員減少行政負擔及繁重的文書工作，並將更多精力專注於病患照護，提升醫療服務品質外，護理部于素珍主任表示，為激勵護理人員，持續加給的月績效獎金外，去年加碼升等獎金（依年資與晉升資格核發），今年再加碼季考核獎金；醫院同時提供多項員工福利，包括員眷就醫關懷金及員工／員配每胎1萬2千元的生產補助，讓同仁享有支持與保障。

光田綜合醫院打造向上院區將於明年元旦後正式啟用，爭取成為海線處理外傷的標竿醫院。圖／沙鹿光田提供
光田綜合醫院打造向上院區將於明年元旦後正式啟用，爭取成為海線處理外傷的標竿醫院。圖／沙鹿光田提供
光田綜合醫院打造向上院區1年來成功吸引來20多位專科主治醫師，及近200位護理師加入。圖／沙鹿光田提供
光田綜合醫院打造向上院區1年來成功吸引來20多位專科主治醫師，及近200位護理師加入。圖／沙鹿光田提供

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