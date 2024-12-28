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長者免健保費誰有利？ 衛福部次長直言：薪資高者受惠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
老人福利法修正草案若三讀通過，衛福部次長林靜儀擔憂，此舉恐讓健保收入大幅減少，也並非部分民眾以為的可以讓父母少繳費，其實是幫薪資較好者的父母一起交保費。記者劉學聖／攝影
老人福利法修正草案若三讀通過，衛福部次長林靜儀擔憂，此舉恐讓健保收入大幅減少，也並非部分民眾以為的可以讓父母少繳費，其實是幫薪資較好者的父母一起交保費。記者劉學聖／攝影

立法院會昨原本預計處理「老人福利法」修正草案，65歲以上、所得稅級距20%以下長者健保費全免，該法案引起醫界、民團反對，不過最後未三讀。衛福部次長林靜儀指出，此舉恐讓健保收入大幅減少，也並非部分民眾以為的可以讓父母少繳費，其實是幫薪資較好者的父母一起交保費。

老人福利法修法草案，連提案的國民黨團內部有分歧意見，有部分意見認為應該暫緩，也有修正動議更改為65歲以上且所得稅級距5%以下長者免交健保費，但還待開會凝聚共識。

現行健保費計算繳納方式為，有工作者替自己繳納保費，也可替直系親屬投保，並且公司要負擔一定比例的保費。受雇者的健保費率計算是由月投保薪資、健保費率、負擔比率計算，並依照眷屬人數計算，若超過3人以3人計算。

林靜儀表示，原本若長者依附的子女收入不錯，在健保的月投保薪資級距會比較高，一旦改成由政府負擔，就會變成以最低投保金額計算，因此健保制度中，經濟能力較好的讓多負擔一些的精神不見了，健保收入也少了。若是讓65歲以上且年收252萬元以下的人免繳健保費，健保一年將少收540億元。

林靜儀以自身為例，自己的爸爸已經退休，自己是衛福部主管，是由她繳交爸爸的健保費；若此法通過，爸爸屬於免繳交健保費族群，難道以後要變成整個國家、所有納稅人一起幫忙爸爸繳健保費嗎？

林靜儀表示，日前通過的財政收支劃分法修正案，已經讓中央財源一年少了3750億；此次老福法若通過，政府需要多支出384億，還會少收540億元。

林靜儀說，「此舉受惠的是誰？ 是本來薪資就較優渥的保險人」，因為他們的父母保險費可以由全部的受薪階級一起幫忙出。她也強調，針對弱勢者、中低收入戶等對象，政府本來就有補助健保費。

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