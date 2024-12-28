藍委指擬以台北故宮登陸註冊 故宮：是增列而非取代

國民黨立委黃健豪今天說，故宮因為長期被對岸廠商盜版，居然異想天開、想要以註冊「台北故宮」商標方式，以為這樣可以解決盜版問題，殊不知這不但無法解決盜版行徑，更是官方向對岸自我矮化的巨大錯誤行為。要求故宮立刻停止以台北故宮申請商標。

對此，故宮表示，故宮全銜「國立故宮博物院」，歷年參加大陸地區文化創意展會、司法訴訟、各品牌授權、出版品及文創商品都是完整全銜。評估申請「台北故宮」為商標可行性，不是為取代全銜或商標，而是增列「台北故宮」為商標之一，作為阻卻第3方濫用故宮名義使用，原有商標、全銜都完整繼續使用。

針對故宮博物院近年推出的文創商品，頻頻遭中國民間廠商侵權，黃健豪發函詢問後續處理進度，他今天透過新聞稿指出，故宮竟想要以註冊「台北故宮」商標方式，以為這樣可以解決盜版問題。

黃健豪說，對岸廠商以台北故宮名稱盜版販售，故宮怎麼會認同對岸廠商的矮化名稱與做法，並且要以這名稱到對岸註冊。且不論是否能順利註冊成功，萬一對岸順利接受「台北故宮」名稱註冊，並且以此宣傳故宮自我矮化為地方政府的行徑，難道是民進黨政府同意一國兩制的做法嗎。

黃健豪表示，故宮於7月拜會陸委會詢問意見，陸委會即表示台北故宮恐有自我矮化的疑慮。但是故宮卻置若罔聞，在7月花公帑找律師研究以台北故宮申請，置陸委會的專業意見完全不顧，陸委會是已經被執政團隊閹割了嗎。

黃健豪也說，到12月，故宮還在找律師、專家學者開會談台北故宮，顯示故宮鐵了心，就是要以台北故宮名義申請商標。這到底是總統賴清德還是行政院長卓榮泰的指示，還是故宮院長的一意孤行，要以自我矮化來打開對岸市場。

黃健豪強調，這就好像盜版商取個山寨名稱，結果正版商去配合盜版，以為這樣就能解決盜版、消費者就能分清楚，哪個名牌業者會自降格局改名配合盜版商；要求故宮立刻停止以台北故宮申請商標，並將委請律師與專家學者的費用羅列清楚，讓民眾知道用納稅錢自我矮化的費用花了多少，後續也將在預算協商時提案刪除這些費用，以為警惕。

對此，故宮說，近年多有中國廠商以「台北故宮」名義販售未經授權商品，甚至以「台北故宮」名稱冒充稱被授權，侵害故宮權益，造成形象及名譽負面影響，為正本清源，故宮委請專業單位評估以「台北故宮」為載示名稱及申請註冊可行性，以免因故宮未使用這名稱而想排除他人使用時，造成採取司法救濟舉證難度。

故宮表示，隨網路商業發達及侵權態樣日益更新擴大，故宮擬以「台北故宮」名稱申請商標註冊，意在阻斷消費市場恣意冠名、託辭受有委任等情事，目的在維護故宮權益。

故宮說，全案12月開專家學者諮詢會，認為以「台北故宮」取得註冊，應能更有效遏止第3方利用近似商標註冊，或冒用名義行銷侵權行為，而商標布局與註冊宜階段性處理，第1步於中華民國註冊，後續再研議推進到其他國家或區域。本案目前徵詢學術及法律各界意見，截至目前沒以「台北故宮」名義到大陸地區申請商標案例，也未有這規劃。