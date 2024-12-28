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高鐵延伸屏東採高雄方案 聯盟：失敗決策應延伸到潮州

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
行政院長卓榮泰今日宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，高鐵應延伸到更適合帶動屏東發展的屏東潮州地區。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰今日宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，高鐵應延伸到更適合帶動屏東發展的屏東潮州地區。記者潘奕言／攝影

行政院長卓榮泰今日宣布高鐵南延屏東將採高雄方案，爭取高鐵到屏東聯盟表示，之前決定高鐵左營方案政府已經決策錯誤一次，現在決定高雄方案也是急就章，恐淪為失敗決策2.0，高鐵應延伸到更適合帶動屏東發展的屏東潮州地區。

聯盟認為，前行政院長蘇貞昌拍定的左營案，因相關工程技術出現嚴重問題無法克服，後來高雄案才重新復活，但是高雄案討論不到半年就迅速決定，這種決策品質非效率而是粗糙。而當初左營案拍板決策品質粗糙，現被證實決策錯誤，民進黨政府迄今也沒向屏東縣民道歉。

現在高雄案快速定案，並無嚴謹討論，決策品質恐怕又一次打折扣。高雄車站站體接近完工，高鐵延伸高雄車站又得延長工期，大肆開挖或住戶拆遷影響周邊居民生活品質甚鉅，讓高雄車站變成萬年施工車站，如此決策恐淪為左營案失敗決策2.0。

聯盟表示，政府拍板延伸高雄車站是急就章的政治遊戲，政治大於專業；民進黨處理高鐵延伸歷經兩次重大決策，第一次失敗已毫無信用可言，第二次決策還能給民眾什麼期待？

高鐵延伸屏東六塊厝毫無任何屏東交通運輸改革的重大意義，跟台鐵現有路線平行，如此重複建設只是衝擊台鐵運量及債留子孫。高鐵不是高雄捷運，政府不該一錯再錯，要透過更嚴謹討論、更好的決策品質，延伸到更適合帶動屏東發展的屏東潮州地區。

屏東縣 高鐵 高雄車站

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