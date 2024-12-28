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高鐵南延拍板高雄方案 鐵道局與高市府成立規劃工作平台

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，附近居民擔心交通黑暗期要再延數年，交通部鐵道局表示會以各種工程技術降低施工影響。記者劉學聖／攝影
高鐵南延將採高雄方案進高雄車站，附近居民擔心交通黑暗期要再延數年，交通部鐵道局表示會以各種工程技術降低施工影響。記者劉學聖／攝影

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險。行政院長卓榮泰今拍板，將採進入高雄車站的「高雄方案」。交通部鐵道局表示，將與高雄市政府成立高鐵南延規劃工作平台，儘速召開啟始會議，處理後續規劃作業相關議題。

鐵道局表示，行政院長卓榮泰今宣布高鐵延伸屏東計畫以「高雄方案」續行綜合規劃，並請交通部與高雄市政府攜手合作推動高雄車站周邊大都更計畫，使交通建設結合都市開發發揮最大綜效。

鐵道局指出，依此目標將成立規劃工作平台，除與市府合作推動高雄車站周邊「大都更計畫」，有關車站周邊連通、與捷運黃線工程介面、降低交通衝擊等課題，均將納入本工作平台討論，盼藉由雙方相關局處跨域協調，使高鐵延伸屏東計畫後續推動順利。

鐵道局表示，高鐵南延確定採「高雄方案」後，即刻啟動辦理後續綜合規劃及環境影響評估作業，並將窮盡各種工程技術降低施工影響。計畫路線將沿台鐵路廊進入高雄市區，續行延伸至屏東六塊厝特定區，將加速完成規劃作業陳報行政院核定，以利續行設計施工、早日完工通車，帶動南高雄、屏東地區發展。

屏東 鐵道 高鐵

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