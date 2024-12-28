影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響

行政院長卓榮泰宣布高鐵南延將採高雄方案高鐵將拉進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年，商圈復振力道更加疲弱，交通部鐵道局表示，即刻啟動辦理綜合規畫及環境影響評估作業，以各種工程技術降低施工影響。

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高雄方案」敗部復活。行政院長卓榮泰今宣布拍板將採進入高雄車站的「高雄方案」，高鐵南延的高雄方案，是指高鐵沿著台鐵的高雄鐵路地下化旁路廊，地下化進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，2018年時預計總經費需1217億元。