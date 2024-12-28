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影／高鐵南延採高雄方案 將以工程技術降低施工影響
行政院長卓榮泰宣布高鐵南延將採高雄方案高鐵將拉進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年，商圈復振力道更加疲弱，交通部鐵道局表示，即刻啟動辦理綜合規畫及環境影響評估作業，以各種工程技術降低施工影響。
高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高雄方案」敗部復活。行政院長卓榮泰今宣布拍板將採進入高雄車站的「高雄方案」，高鐵南延的高雄方案，是指高鐵沿著台鐵的高雄鐵路地下化旁路廊，地下化進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，2018年時預計總經費需1217億元。
交通部鐵道局強調原本的左營案有安全問題與調度瓶頸，高雄案則可與台鐵高雄車站、高雄捷運共構，有助城區發展。附近商家表示，高鐵進入高雄車站，將可促成都市更新，高雄車站的旅客可以分流，但居民、商圈的店家會擔心施工期間太長、導致交通黑暗期，希望市府要求中央要施工要快速且謹慎，減少對地方的影響。
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