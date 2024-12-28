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桃機飛日本部分航線航班 一月中可辦入境事先確認作業

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
為了即將到來的春節連續假期，同時也是國人赴日旅遊的高峰，桃園機場公司將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施期間將自2025年1月16日起至2月12日，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布，圖為桃園機場出境旅客。記者季相儒／攝影
為了即將到來的春節連續假期，同時也是國人赴日旅遊的高峰，桃園機場公司將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施期間將自2025年1月16日起至2月12日，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布，圖為桃園機場出境旅客。記者季相儒／攝影

為了即將到來的春節連續假期，同時也是國人赴日旅遊的高峰，桃園機場公司將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施期間將自2025年1月16日起至2月12日，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布。

機場公司表示搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，可有效縮短抵日後通關審查作業時間，讓赴日旅遊更加快速便利，旅客可以自行選擇是否辦理入境事先確認，並由日方審查官至桃園機場在旅客登機前先辦理護照確認、臉部相片拍攝及指紋採集等作業。

機場公司提醒，今天桃園機場出入境旅客預計超過14.5萬人次，其中出境又較入境旅客多出1成，為確保旅程順利，於航班起飛前提前3小時搭乘大眾運輸工具抵達機場、善用手機及網路報到節省時間、確認護照效期超過6個月，同時由於人潮眾多，為保障旅客安全，航廈內禁止騎乘電動行李箱，讓每位旅客在機場都能有安全順暢的出遊體驗。

日本 桃園機場

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