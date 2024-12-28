高鐵南延進高雄車站 商家、居民憂交通黑暗期、生意慘

行政院長卓榮泰今宣布「高鐵南延進入高雄火車站」，這項利多讓市府雀躍不已，但火車站附近有「南部五分埔」之稱的商家及居民則說，現階段停車問題大不易已讓批發客卻步，店家關了一半，憂心交通黑暗期重來，生意難做，出入更不便；民代呼籲政府應做好相關配套，勿讓商圈及居民失望。

有「高雄五分埔」之稱的高雄後驛商圈安寧街，近年來，因高雄火車站改建，商家生意受不小衝擊，行政院閣揆卓榮泰宣布「高鐵南延進入高雄火車站」，商家和居民持不同看法。

服飾店劉姓闆娘表示，選在安寧街開店才1個多月，生意很不好，有時候還槓龜，一天都沒客人上門，擔心高鐵南延進入高雄火車站，生意更受交通黑暗期影響。現在這裡幾乎沒人潮，以前這條街很多人走路，現在汽機車停車大都是為搭火車，而非為了逛街，本來生意就不好做，黑暗期鐵定會更不好，有些人會認為未來會帶動更多人潮及活動，但未來發展如何還很難說。

「原以為高雄火車站改建後會更好，但現在卻愈來愈差，安寧街就關了快一半的商家，主因就在停車問題。」商店葉姓業者說，因為附近停車場停車很貴，但大家都是為了要批貨，或者看貨一整天，停車費貴誰會想要停，停在店前也易被警察趕，未來高鐵南延高雄火車站，當然很期待未來能帶來商機和人潮，不好停車、不易看貨、取貨，光停車就是一大問題，官方應重視解決。

在高雄碼頭上班的李姓居民，住家前方就是高雄火車站，他表示，火車站改建期間，一開始住家前都無法通行有一段時間，得四處找停車位，有時停很遠再走回家，已經不方便這麼多年了，也沒有同時弄好，現在高鐵又要進駐，交通黑暗期又得重來一次，不知又要等幾年，覺得很無奈；另外，也聽說周邊房子也要拆遷，對居民一定會有影響。

李姓居民說，可以理解為了建設需求，一開始沒什麼怨言，但現在又得重頭再來，因在碼頭工作，輪班早上下班，施工會影響睡眠品質，相關配套措施應該要更周延。

住哈爾濱街的莊姓婦人對記者問及高鐵進高雄車站的看法時表示，「是很好的政策」，之前高雄火車站重建時，雖然交通不太方便，但久了就習慣，高鐵能進高雄車站，也會帶動周邊繁榮，樂觀其成。

國民黨籍高雄市議員白喬茵說，高鐵站南延到高雄車站，大家擔心的還是回歸交通黑暗期跟拆遷的問題，但到現在連拆多少民宅、範圍多大，交通部都沒辦法給市民一個交代。

白喬茵說，車站周邊商圈從最初期待車站完工就會恢復繁榮，結果現在蕭條後只能指望高鐵南延，一次又一次的黑暗期跟失望，讓商圈心灰意冷。呼籲市府應積極規畫與建設周邊，打通車站到周邊商圈的連通道、地下街，搭配都市更新與商圈活化計畫，把握這次車站重生的機會，不要讓高雄車站成為商圈中的孤島，不要讓周邊商圈再一次失望。