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故宮南院慶開館送限量囍字文物徽章 遊客愛不釋手

中央社／ 嘉義縣28日電
國立故宮博物院南部院區慶祝開館9週年，28日、29日開放免費參觀，只要12月壽星或入館上網送上生日祝福，可獲贈限量版囍字文物造型徽章。1天僅發送200份徽章，獲贈遊客都愛不釋手。（故宮南院提供）中央社
國立故宮博物院南部院區慶祝開館9週年，28日、29日開放免費參觀，只要12月壽星或入館上網送上生日祝福，可獲贈限量版囍字文物造型徽章。1天僅發送200份徽章，獲贈遊客都愛不釋手。（故宮南院提供）中央社

國立故宮博物院南部院區慶祝開館9週年，今明2天開放免費參觀，只要12月壽星或入館上網送上生日祝福，可獲贈限量版囍字文物造型徽章，今天開館約半小時就被領完。

故宮南院表示，南院自2015年12月28日開館至今，推出優質的展覽及活潑的教育活動，鼓勵觀眾從多元角度親近藝術，已接待超過900萬人次參觀，成為中南部重要的文化地標。

故宮南院今年適逢開館第9年，於今明2天開放民眾免費參觀，截至今天中午，入館參觀人數近4500人；南院為歡慶9週年，特別準備雙喜臨門入館禮，邀請12月壽星在今明2天一起入館慶生，現場特別準備限量版的「妙色展－囍字文物徽章」作為生日禮。

除了12月壽星外，許多入館遊客利用手機上網在臉書（Facebook）等社群平台發布動態「故宮南院生日快樂」，也可獲贈囍字文物徽章；因1天僅發送200份徽章，上午開館約半小時，徽章就被遊客領完，獲贈遊客都愛不釋手，更有遊客相偕12月生日友人一起領取，並在南院合照留下美好回憶。

故宮南院指出，徽章設計靈感源自「妙色—清代金銀飾件特展」中展出的清、19世紀「福壽囍翠條」，這件文物運用銀鍍金片打底，鑲嵌珊瑚「福」、「囍」、「壽」字裝飾，粉碧璽四瓣花間隔，字與花的中心皆嵌珍珠，配色鮮明的點翠工藝，展現獨特美感。

故宮南院表示，今明2天館慶特別邀請TapLife踢踏搖擺舞團到場演出，這2天下午都在南院2樓大廳呈現活力與浪漫兼具的舞蹈秀。

故宮南院 文物 生日

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