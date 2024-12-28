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棒球／「臺灣尚勇」春聯秒殺 民眾敲碗蔡其昌準備放大絕

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「臺灣尚勇」春聯在全國各地被秒殺索完後，蔡其昌明晚6點將回到清水國中親自發送春聯。圖／蔡其昌服務處提供
「臺灣尚勇」春聯在全國各地被秒殺索完後，蔡其昌明晚6點將回到清水國中親自發送春聯。圖／蔡其昌服務處提供

蔡其昌「臺灣尚勇」春聯首發場吸引萬人搶領後， 27日全國236個點發送後，會長蔡其昌表示，目前統計春聯已經發出超過25萬分，但有些地方都還有少量春聯，大家可以分享領取後，明晚6點將回到家鄉在清水國中親自發送春聯，此外，對於要上班的人，又很想要春聯的國人，宣布「想辦法，準備放大絕。」

蔡其昌說，為了慶賀中華隊在世界12強棒球賽奪冠，做為中華職棒大聯盟會長，決定自費印製「臺灣尚勇」春聯，果然引爆熱潮，為感謝全台灣各位朋友、網友、店家、服務處提供的領取點，為求公平起見，28萬分春聯的數量，日前已分配到各個發放地點，方便球迷領取，目前已發出達25萬分。

職棒會長蔡其昌推出「臺灣尚勇」春聯，12月26日首發第一天就吸引近萬人潮前來排隊索取，首場就發完1萬張春聯後，12月27日起，在網路公告的全國236個公開索取點將同步發送，強調全台各地回報都秒殺了，清點目前所剩春聯的餘額有限，但對於要上班，又很想要春聯，卻無法加入排隊的國人，體貼的蔡會長宣布，未來將「想辦法，準備放大絕。」

蔡其昌說，畢竟這是台灣首次在國際一級棒球大賽中後來居上，最終擊敗日本武士隊拿到冠軍，大家想一起分享喜悅與榮耀外，更重要的是「臺灣尚勇」四字，傳達了台灣民眾團結、希望被世界看見的心聲，希望藉由送出「臺灣尚勇」春聯，能夠帶給大家對未來充滿信心、祝福國家越來越「勇」，各行各業生意興隆。

「臺灣尚勇」春聯在全國各地被秒殺索完後，蔡其昌明晚6點將回到清水國中親自發送春聯。圖／蔡其昌服務處提供
「臺灣尚勇」春聯在全國各地被秒殺索完後，蔡其昌明晚6點將回到清水國中親自發送春聯。圖／蔡其昌服務處提供

「臺灣尚勇」春聯在全國各地被秒殺索完後，蔡其昌明晚6點將回到清水國中親自發送春聯。圖／蔡其昌服務處提供
「臺灣尚勇」春聯在全國各地被秒殺索完後，蔡其昌明晚6點將回到清水國中親自發送春聯。圖／蔡其昌服務處提供

春聯 朋友 蔡其昌

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