快訊

16歲憑《殉情記》奪金球獎！「最美茱麗葉」奧莉薇亞荷離世

高雄女子陳屍商務旅館 今中午未退房房務開門嚇壞

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

烏克蘭市長訪馬偕醫院 盼帶回重症治療、急救醫學經驗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
烏克蘭利沃夫市長安德烈·薩多維（左四）率訪團餐訪馬偕紀念醫院，由馬偕紀念醫院副院長簡定國（左五）帶領醫療團隊接待。圖／馬偕醫院提供
烏克蘭利沃夫市長安德烈·薩多維（左四）率訪團餐訪馬偕紀念醫院，由馬偕紀念醫院副院長簡定國（左五）帶領醫療團隊接待。圖／馬偕醫院提供

俄烏戰爭戰爭持續多時，馬偕醫院醫療團隊四度前往烏克蘭義診，累積服務人次高達數千人，也因此奠定雙方情誼。烏克蘭在派遣專科醫師來台交流後，今日烏克蘭利沃夫市長安德烈·薩多維（Andriy Sadovyy）率團參訪馬偕紀念醫院，希望能將重症治療、急救醫學等經驗帶回國推廣。

烏克蘭9月才派遣6位專科醫師來到馬偕紀念醫院進行為期一個月的醫療交流分享，進行臨床技能分享與專業提升。 安德烈·薩多維感謝馬偕醫院多次訪烏提供醫療合作與協助，台灣經驗與技術分享使烏克蘭的醫療獲益良多，未來希望持續深化合作。馬偕紀念醫院副院長簡定國期許此次交流進一步鞏固雙方友誼，並為未來合作奠定基石。

此次參訪包括了解馬偕醫院的醫療經驗、卓越醫療成果、科技創新成果以及國際公衛合作特點外，也實地參觀心導管室、急診等單位，更了解台灣重症醫療機構運作及臨床流程設計。烏克蘭訪問團對重症治療、急救醫學等領域的專業給予高度評價。雙方也針對醫療量能、醫療教育等方向交流，並探討未來合作的可能性。

利沃夫市參訪團成員包含副市長奇樂（Serhii Kiral）、利沃夫市政府建築及空間發展局局長克羅米瑟夫（Anton Kolomieitsev），以及利沃夫第一醫學聯盟外科主任格瑞奇（Dr. Hnat Herych）。馬偕紀念醫院由副院長簡定國率領國際醫療中心主任蔡維德、重症醫學科主任簡立國等接待。

烏克蘭 醫學 馬偕醫院

延伸閱讀

科技股拖累…道指中止連5升 但全周上揚…打破連3周下跌

德國聖誕市集汽車衝撞案：5死205傷，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

00692、00878、00933B、00948B…平均每月加薪快5萬！瑞奇媽：突然就「逃離職場」

為維持社群豪奢人設 澳洲網紅為保險金痛下殺手弒母

相關新聞

擬以「台北故宮」赴陸申請商標？ 故宮：無此規畫

故宮博物院近年推出的文創商品，屢遭大陸民間廠商侵權，國民黨立委黃健豪則爆料，故宮內部正在評估以「台北故宮」名義至中國大陸...

高鐵南延屏東方案底定 卓榮泰宣布：進高雄車站

高鐵南延屏東計畫近日從原定的左營岔出路線，可能改為進入台鐵高雄車站，引發討論。行政院長卓榮泰今天上午10時30分來到...

烏克蘭市長訪馬偕醫院 盼帶回重症治療、急救醫學經驗

俄烏戰爭戰爭持續多時，馬偕醫院醫療團隊四度前往烏克蘭義診，累積服務人次高達數千人，也因此奠定雙方情誼。烏克蘭在派遣專科醫...

高鐵南延拍板「高雄方案」 鐵道局曝下一步、與市府推周邊大都更計畫

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高...

高鐵南延屏東為何不選左營？ 卓榮泰親上火線揭曉

高鐵南延爭論多日後，行政院長卓榮泰今天宣布採用高雄方案。卓榮泰表示，原來有很多鄉親希望走左營線，但考量運輸能量要增加、行...

高鐵南延確定採高雄方案 民代：把握機會讓高雄市區重生

高鐵延伸屏東採「高雄方案」木已成舟，行政院長卓榮泰今天上午宣布拍板，「未來高鐵，將會來到高雄車站，採用高雄方案，造福地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。