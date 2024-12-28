烏克蘭市長訪馬偕醫院 盼帶回重症治療、急救醫學經驗

俄烏戰爭戰爭持續多時，馬偕醫院醫療團隊四度前往烏克蘭義診，累積服務人次高達數千人，也因此奠定雙方情誼。烏克蘭在派遣專科醫師來台交流後，今日烏克蘭利沃夫市長安德烈·薩多維（Andriy Sadovyy）率團參訪馬偕紀念醫院，希望能將重症治療、急救醫學等經驗帶回國推廣。

烏克蘭9月才派遣6位專科醫師來到馬偕紀念醫院進行為期一個月的醫療交流分享，進行臨床技能分享與專業提升。 安德烈·薩多維感謝馬偕醫院多次訪烏提供醫療合作與協助，台灣經驗與技術分享使烏克蘭的醫療獲益良多，未來希望持續深化合作。馬偕紀念醫院副院長簡定國期許此次交流進一步鞏固雙方友誼，並為未來合作奠定基石。

此次參訪包括了解馬偕醫院的醫療經驗、卓越醫療成果、科技創新成果以及國際公衛合作特點外，也實地參觀心導管室、急診等單位，更了解台灣重症醫療機構運作及臨床流程設計。烏克蘭訪問團對重症治療、急救醫學等領域的專業給予高度評價。雙方也針對醫療量能、醫療教育等方向交流，並探討未來合作的可能性。

利沃夫市參訪團成員包含副市長奇樂（Serhii Kiral）、利沃夫市政府建築及空間發展局局長克羅米瑟夫（Anton Kolomieitsev），以及利沃夫第一醫學聯盟外科主任格瑞奇（Dr. Hnat Herych）。馬偕紀念醫院由副院長簡定國率領國際醫療中心主任蔡維德、重症醫學科主任簡立國等接待。