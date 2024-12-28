高鐵南延屏東為何不選左營？ 卓榮泰親上火線揭曉

高鐵南延爭論多日後，行政院長卓榮泰今天宣布採用高雄方案。卓榮泰表示，原來有很多鄉親希望走左營線，但考量運輸能量要增加、行車安全要順暢，而且高鐵是百年大計，要解決100年後的問題解決，不是把問題留給後人，所以不得不改變原來想法，採用高雄車站案。

卓榮泰說，他昨天與高雄市長陳其邁一起搭船，在船上看了亞洲2.0的新灣區，會帶動更多高雄科技法展，更多國際友人來此，更多廠商產品從這裡進駐，所以配合亞灣2.0和大南方的新矽谷，希望提升交通的運量，而左營站的運量已經飽和，必須延長。

卓榮泰表示，感謝交通部鐵路局高市府屏縣府合作，未來高鐵延伸到高雄，延伸到屏東，經過高雄站，是屏東所需要的，也是高雄所需要的第二個高鐵站，台灣也需要這條台灣產業生命線的延長線，所以一定要完成。

卓榮泰說，原來有很多鄉親希望走左營線，但經很多考量，考量運輸量能必須要增加，行車安全要順暢，還是認為，一條高鐵線是百年大計，現在是要為一百年後的問題做個解決，而不是把問題留給後人。所以不得不改變原來的想法，採用高雄方案是希望兼顧高雄市南區北區各項的城市均衡，也希望振興車站周邊。希望能把交通工程的衝擊縮短到最小，為百年的高雄高鐵線做出必要的貢獻。

卓榮泰說，他要向支持左營方案的民眾表示，「我們聽到你的見，尊重你的想法」，會用更大的誠意和努力，把這條新路線做得更符合大家的期待，也感謝持高雄案父老，在你們的支持下絕對負起責任，絕對把衝擊做得更小。

卓榮泰強調，他要求交通部盡快把高雄方案變成具體計畫，立刻進行各項評估，匡列預算，計算時程，用最高的品質，讓高雄有一條引以為傲的高鐵；他要求施工單位一定要考慮技術，衝擊，周遭城市的共同發展，未來南來北往的旅客會從高雄到屏東，屏東到高雄，相信會為海洋首都寫下更多浩瀚難忘的願景。