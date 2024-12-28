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強烈冷氣團壟罩 低溫特報擴大18縣市 台南以北10度以下

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報。本報資料照片

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，今天至明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，強烈大陸冷氣團一直影響到明天清晨，今晚到明天清晨是最冷的時候，尤其明天清晨加上輻射冷卻影響，整體氣溫比較偏低的，局部空曠地區、近山區有可能出現7至9度低溫。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

冷氣團 氣溫

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