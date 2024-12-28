快訊

反制侵權自我矮化？傳我故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

聽新聞
0:00 / 0:00

春節赴日旅客多 桃機將實施「日本入境事先確認」作業

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業。桃機示意圖。圖／桃機公司提供
桃園機場將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業。桃機示意圖。圖／桃機公司提供

疫後旅遊熱度不減，不少國人仍喜愛赴日本旅遊，因應春節連續假期國人赴日旅遊高峰，桃園機場公司表示，將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施期間為2025年1月16日至2月12日，搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，可先於桃機確認入境資料。

桃機公司指出，2025年1月16日至2月12日將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布，搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，由日方審查官在旅客登機前先辦理護照確認、臉部相片拍攝及指紋採集等作業，可有效縮短抵日後通關審查作業時間，旅客可以自行選擇是否辦理入境事先確認。

桃機公司提醒，今天桃園機場出入境旅客預計超過14.5萬人次，其中出境又較入境旅客多出1成，為確保旅程順利，於航班起飛前提前3小時搭乘大眾運輸工具抵達機場、善用手機及網路報到節省時間、確認護照效期超過6個月，同時由於人潮眾多，為保障旅客安全，航廈內禁止騎乘電動行李箱。

日本 桃園機場

延伸閱讀

春節海外旅遊熱 訂單爆發 雄獅、鳳凰等推熱門行程 接單已近去年九成

以空襲沙那機場 世衛秘書長譚德塞險遭波及：僅相距幾公尺

旅日注意！日本機場退稅2026年11月上路 最新退稅規定一次看

新北春節垃圾清運出爐 瑞芳清潔隊籲大型家具及早預約

相關新聞

高鐵南延屏東方案底定 卓榮泰宣布：進高雄車站

高鐵南延屏東計畫近日從原定的左營岔出路線，可能改為進入台鐵高雄車站，引發討論。行政院長卓榮泰今天上午10時30分來到...

反制侵權自我矮化 故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

故宮博物院近年推出的文創商品，屢屢遭大陸民間廠商侵權，國民黨立委黃健豪發函詢問後續處理進度竟發現，故宮內部正在評估以「台...

長者免健保費受阻 張麗善憂人口流動：拒做二等公民

「老人福利法」修正草案，65歲以上、所得稅級距百分之廿以下長者健保費全免，昨闖關前出現雜音，最後未三讀。雲林縣長張麗善今...

春節赴日旅客多 桃機將實施「日本入境事先確認」作業

疫後旅遊熱度不減，不少國人仍喜愛赴日本旅遊，因應春節連續假期國人赴日旅遊高峰，桃園機場公司表示，將與日本合作實施「日本入...

強烈冷氣團到明晨探7度低溫 跨年夜偏涼、雲多擾元旦曙光

今年入冬第一波強烈大陸冷氣團正在影響台灣，中央氣象署預報員劉沛滕表示，一直影響到明天清晨，今晚到明天清晨是最冷的時候，尤...

強烈冷氣團壟罩 低溫特報擴大18縣市 台南以北10度以下

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，今天至明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。