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反制侵權自我矮化？傳我故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

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【即時短評】故宮若為護智財權降國格 豈不稱了對岸心

聯合報／ 記者唐筱恬
故宮翠玉白菜。圖／故宮提供
故宮翠玉白菜。圖／故宮提供

故宮即將迎接一百年，但國立故宮博物院文創商品在網路上屢遭侵權事件仍層出不窮，故宮為正本清源內部評估改以「台北故宮」名義在大陸申請商標，萬一真採此法豈不是自我矮化？故宮維護智財權、打擊盜版有其必要，但傷害國家尊嚴，不但全民難接受，更稱了對岸的心。

故宮博物院為享譽全球的知名博物館，而明年即是國立故宮博物院一百週年，故宮也將盛大舉辦慶祝活動。不過故宮面對網路上盜版猖獗、中國大陸民間人士不斷以台北故宮名號販賣文創商品等，故宮儘管持續赴陸打官司，但沒有正式申請商標，依舊對盜版束手無策。

兩岸故宮一直以來在文物交流與註冊商標方面，遲遲遇到瓶頸，最大難題就在於「國立」二字。國立故宮博物院以中英文全銜，加上以饕餮文設計的故宮圖樣，已在美國、加拿大、澳洲等20多個國家都註冊成功，唯獨在中國大陸都未能獲准，故宮一直想方設法解決，但多年來依舊無法突破。

不過要以「台北故宮」為名號赴陸申請，即有降國格之嫌。2014年故宮國寶到日本展出，宣傳海報卻被寫成「台北故宮博物院」，讓時任民進黨主席、前總統蔡英文批評「國格不能含糊以對」；2018年故宮典藏的書法名家顏真卿手稿於日本東京國立博物館展出，海報上「國立」字樣也遭縮小，遭國民黨立委痛批矮化。

過去經歷顯示，藍綠都認為故宮「國立」二字不能被含糊以對，即使為了打擊盜版、正本清源，正式到中國大陸申請商標，自然也必須正視國格問題，若貿然改以「台北故宮」名義，中國大陸是否會見獵心喜，立刻讓商標過關，如此以來台灣豈不成為「台北地區」？甚至是與賴清德總統選舉一直以來高舉的抗中保台路線相違背，民進黨政府出此奇招之前，恐怕要再三思量。 

台北故宮 國立故宮博物院

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