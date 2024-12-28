侵權猖狂 假「台北故宮」商品淘寶輕易買到

國立故宮博物院文物屢屢遭到不肖業者盜版侵權，故宮不斷提出侵權訴訟，但仍難遏止盜版猖狂。2023年有廈門公司在網路上成立「台北故宮文化館」對外招商，至今網站都尚未下架。另外大陸版淘寶、小紅書平台上也都可見，以「故宮淘寶」、「台北故宮」等名義販售茶葉禮盒、文創商品等，令故宮束手無策。

故宮博物院文物收藏量豐富，不過一直以來遭中國大陸廠商盜版嚴重。根據故宮回覆給國民黨立委黃健豪辦公室的資料指出，2023年故宮受到檢舉人檢舉中國社群平台小紅書有「台北故宮文化館」的官方帳號，藉著台北故宮名義，販售自行開發的文創商品。

另外2023年也出現廈門三希御賞文化藝術傳播公司在網路上成立「台北故宮文化館」於廈門設有實體分館，持續仿冒故宮商標，還於線上、線下行銷，而故宮除了發布聲明外，已委託大陸律師正式提告。不過目前山寨的「台北故宮文化館」仍然在網路上，尚未下架。

故宮院長蕭宗煌就曾在立院答詢時表示，三希御賞就舉辦過「中國台北故宮文化館文創精品展」，活動中還刻意請到故宮退休人員參與，營造看似是故宮同意，但其實只要不是寫「國立故宮博物院」而是寫「台北故宮」，都是侵權的障眼手法，都是假的。

中國大陸小紅書平台、淘寶上至今仍可見許多文創商品店，都以故宮名號販賣茶葉禮盒、文創商品。2023年傳出有數千張故宮國寶圖檔資料外流，在大陸拍賣網站遭賤賣，不過事後發現是故宮搞烏龍自行上傳網路，而至今這些免費的圖檔仍在淘寶上可以買得到。