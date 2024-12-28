反制侵權自我矮化 故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

故宮博物院近年推出的文創商品，屢屢遭大陸民間廠商侵權，國民黨立委黃健豪發函詢問後續處理進度竟發現，故宮內部正在評估以「台北故宮」名義至中國大陸申請商標。黃健豪痛批此舉是配合盜版商自我矮化，要求故宮立即停止以「台北故宮」申請商標。

黃健豪還爆料，故宮內部評估以台北故宮名義申請商標，並於今年7月拜會陸委會詢問意見後，陸委會即回覆恐有自我矮化疑慮，但故宮仍置若罔聞，直到12月月仍然繼續找律師研究，這到底是賴清德總統的指示，還是行政院長卓榮泰的指示？

國立故宮博物院享譽全球，但在網路上卻屢屢遭到侵權，例如故宮2023年曾接獲民眾檢舉，小紅書等社群平台上出現以「台北故宮文化館」為名號販賣文創商品；網路上還有一個中國廈門三希御賞文化公司所成立的「台北故宮文化館」網站，對外宣傳招商。

網路上山寨故宮博物院情況屢見不鮮，黃健豪辦公室書面發函詢問故宮如何解決侵權問題？故宮回覆辦公室指出，近來中國地區廠商以「台北故宮」名義販售未經故宮授權的商品，為正本清源，故宮委請專業單位評估以 「台北故宮」 為商標名稱註冊，但其目的並非取代「國立故宮博物院」，而是增列台北故宮商標，避免第三方濫用故宮名義。

黃健豪批評，故宮長期被對岸廠商盜版，居然異想天開想以「台北故宮」為名註冊商標，殊不知這不但無法解決盜版行徑，更是官方向對岸自我矮化的行為，萬一中國大陸順利接受，並以此宣傳故宮自我矮化的行徑，難道這是民進黨政府同意一國兩制的做法嗎？

黃健豪表示，他要求故宮立刻停止以台北故宮申請商標，故宮應將委請律師與專家學者的相關費用羅列清楚，他後續也將在預算協商時，提案刪除故宮自我矮化的費用。