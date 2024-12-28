強烈冷氣團到明晨探7度低溫 跨年夜偏涼、雲多擾元旦曙光

今年入冬第一波強烈大陸冷氣團正在影響台灣，中央氣象署預報員劉沛滕表示，一直影響到明天清晨，今晚到明天清晨是最冷的時候，尤其明天清晨加上輻射冷卻影響，整體氣溫比較偏低的，局部空曠地區、近山區有可能出現7至9度低溫，今起3天西半部晴朗、東半部多雲為主。

強烈大陸冷氣團影響，劉沛滕表示，各地今天清晨氣溫普遍偏低，白天北台灣整天偏冷、13至15度，入夜會下降更低；中南部白天雖然仍有16至20度高溫，但入夜之後是這波強烈大陸冷氣團影響最明顯的時間，也是最冷的時候，再加上明天清晨輻射冷卻作用，可能出現局部地區10度以下低溫，預估台南以北、宜蘭、花蓮局部空曠地區可能出現7至9度低溫情形。

劉沛滕表示，西半部地區白天逐漸轉為晴到多雲天氣，北部和東半部雲量稍微多一些，但是隨著時間，雲量也會逐漸減少，大部分降雨的雲層從昨晚起已經大致上通過台灣了，只有東半部地區有一些零星降雨。

未來降雨趨勢，劉沛滕表示，今天起3天大致上西半部都是晴朗穩定的天氣，只有東半部略有降雨機率。下周二跨年將有下一波東北季風影響，大台北、東半部可能開始雲量變多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島可能出現局部降雨。

劉沛滕表示，下周三元旦至周五整體水氣增加，會是比較濕涼的情形為主。除了東北季風迎風面降雨之外，還有水氣從台灣西南側慢慢移入中部或南部地區，元旦過後中南部地區也可能出現零星降雨，迎風面桃園以北、東半部地區可能也有一些雨勢。

溫度趨勢，劉沛滕表示，明天白天之後強烈冷氣團強度逐漸減弱，後面溫度逐漸回升，不過要留意，下周一清晨之前都是晴朗的天氣型態，所以清晨都還是有輻射冷卻的影響，日夜溫差大，夜晚、清晨都要留意低溫出現。

劉沛滕表示，下周二跨年夜因東北季風影響，氣溫略微下降，北部都是偏涼的天氣型態，低溫14、15度左右，高溫也不會超過20度；中南部高溫都還有20度左右。下周三之後，中南部雲量偏多，也可能零星降雨，整體溫度維持濕涼的天氣型態。

跨年夜到元旦的天氣，劉沛滕表示，大致上受到東北季風影響，迎風面的北台灣地區偏涼，夜間低溫15、16度左右，中南部地區16度左右。元旦白天由於中南部雲量增多，高溫只剩下20度，整天偏涼的天氣型態。