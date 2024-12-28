年末加碼 診所下半年診察費調升有1前提 化解醫藥爭議

醫、藥界的同工不同酬爭議落幕？醫界與藥界一度因為基層藥局的藥事服務費調升，藥界擔心醫藥難分界。健保共擬會議用今年下半年的醫師診察費調高取代，盼診所調高人員薪資至少1200元，才可以獲得加碼給付。

今年年中醫師公會提案，希望將藥事服務費調高，把現行的39點，調高成和社區藥局一樣的54點，希望診所藥師可以獲得「同工同酬」。健保署的西醫基層總額研商會議雖然初步決議通過，讓診所每日前30名患者的藥事服務費調高。

然而，藥師公會不滿此改變，認為社區藥局跟診所兩者性質不同，準備程度也不同，根本不是「同工」，一度醞釀上街頭陳抗。後來在健保署與醫界代表協調後，改以用醫師的診察費調高取代，但是在9月共擬會議中未獲共識沒有通過。

12月26日健保署開共擬會議時，診察費調整案才通過。健保署醫務管理組組長劉林義說，本次拍板診所每日前30人的門診診察費調高2.5%，形同多看一名病人多9點；而山地離島等偏遠地區則是加碼5%，預計預算約6億點。

然而，本次診察費調高為「溯及既往」，僅針對今年7月至年底的門診診察費調高。診察費調高也有前提，劉林義說，要獲得「加碼」診察費的診所必須要調高診所的醫事人員薪資，至少在健保投保薪資的等級要調高一級，也就是每個月至少會加薪1200元，才符合調高資格。