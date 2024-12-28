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蘇治芬接任中央畜產會董事長 農業部今早證實

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民進黨中常委蘇治芬，將接任中央畜產會董事長。本報資料照片
民進黨中常委蘇治芬，將接任中央畜產會董事長。本報資料照片

中央畜產會前董事長林聰賢因進口雞蛋爭議請辭後，由農業部常務次長杜文珍代理至今，有媒體報導民進黨中常委蘇治芬將接任中央畜產會董事長，農業部今早發布新聞稿證實。農業部表示，中央畜產會是國內畜產品產銷調節及督導禽畜產品衛生的重要法人組織，對於畜牧產業的永續發展扮演關鍵角色，期待蘇治芬接任董事長，持續為畜產會帶來嶄新的格局與發展動力。

農業部表示，蘇治芬曾任兩屆雲林縣長，擁有專業的行政管理經驗，並對台灣農業及畜牧產業有深厚的了解。雲林縣作為國內畜禽產業重鎮，蘇治芬長期關注產業動態，並致力於推動環境保護、安全生產、自創品牌及國際行銷。

蘇治芬在擔任縣長期間，除推動畜產業場域環境改善，強調禽畜糞尿剩餘資源再利用，實踐循環經濟，也協助建立全國性畜產品牌，並帶領農民朋友將產品行銷國內外市場，拓展農產品的國際競爭力。

農業部指出，將借重蘇治芬董事長在政策推動及實務執行上的豐富經驗，推動中央畜產會的組織改革，提升行政效能，並積極協助畜牧產業穩健發展，實現經濟、環境與社會的多贏局面。

畜產會 蘇治芬 農業部

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