快訊

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉：當事學生已深刻反省

聽新聞
0:00 / 0:00

急性腎衰竭！56歲男突腰痛、頻尿 醫生揭3餐狂吃「1食物」出事

香港01／ 撰文：喬納森
腰痛示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
腰痛示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

任何食物吃過量也會影響健康！大陸有中年男子工作時突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現頻尿及泡沫尿等問題，且伴隨劇烈疼痛，於是到腎內科求診。醫生替男子檢驗後，證實是出現急性腎衰竭，經查問其飲食習慣，發現其病因可能與他近期每天三餐都吃大量辣椒有關。

醫生解釋辣椒含草酸，經大量食用不僅會刺激胃腸道，體內的尿酸也會升高，沉積在腎臟會引起草酸鹽腎病，增加急性腎功能衰竭的風險，因此不可過量進食。

男子腰部劇痛頻尿求醫

綜合大陸媒體報導，56歲事主廖先生早前突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現頻尿及泡沫尿、尿黃及尿量減少等問題，其後疼痛愈來愈嚴重，於是在2024年11月8日到寧波市醫療中心李惠利醫院腎內科門診求醫。應診的董倩醫生耐心了解廖先生的病徵，檢查化驗發現肌酸酐有216.6umol/l（正常的肌酸酐是57-97umol/l），即腎功能損傷程度比正常高出了3倍。

出現急性腎衰竭 疑與進食過量辣椒有關

董醫生翻閱廖男病史時，發現他在今年2月的腎功能檢查各項指標都是合格的，因此她循廖男的飲食習慣仔細調查，以找出他在這麽短時間內肌酐升高的原因。經細問之下，廖男想起前段時間因家中辣椒成熟，無辣不歡的他每天3餐都吃辣椒。董醫生於是安排廖男住院做腎穿刺活體檢查，病理結果顯示廖男是急性腎小管損傷並局竈間質性腎炎，部分腎小管腔內可見圓盤狀結晶，為草酸鹽腎病。

辣椒草酸含量豐富 腎病人士避免過量

而董醫生推斷廖男出現急性腎衰竭與他近日過量進食辣椒有關，更指頻繁吃辣是導致發生草酸鹽腎病的主要原因。

由於辣椒的草酸含量豐富，若經常大量食用，草酸在腎臟中沉積，濃度過高會對腎臟組織造成損害，甚至增加急性腎功能衰竭風險。尤其是腎病患者，應盡量避免大量食用辣椒。

延伸閱讀：

喉嚨痛不一定是感冒　男子因一事出現病徵 醫生教這樣預防

28歲女每日吃1物！持續1年揭患大腸癌3期 醫生教辨別痔瘡定患癌

文章授權轉載自《香港01》

腎功能 腎臟 辣椒 醫生 頻尿

延伸閱讀

很多人用錯！日本醫學博士曝暖暖包「保暖黃金位置」：貼這裡全身暖

駁新疆辣椒是「強迫勞動的產物」 陸外交部：老套戲碼

冬天一直有尿意好困擾！醫師曝超過這次數為「頻尿」6招能有效改善

促新陳代謝、降中風風險 辣椒1成分有益健康但男性不建議多吃

相關新聞

蘇治芬接任中央畜產會董事長 農業部今早證實

中央畜產會前董事長林聰賢因進口雞蛋爭議請辭後，由農業部常務次長杜文珍代理至今，有媒體報導民進黨中常委蘇治芬將接任中央畜產...

強烈冷氣團發威 玉山北峰再現霧淞

入冬以來第一波強烈大陸冷氣團影響，玉山今天再次發生霧淞現象。根據氣象署觀測資料，玉山今天上午5時02分出現零下1.6度低...

急性腎衰竭！56歲男突腰痛、頻尿 醫生揭3餐狂吃「1食物」出事

任何食物吃過量也會影響健康！大陸有中年男子工作時突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現頻尿及...

陳菊住院 蘇一峰：流感或肺炎後易心血管疾病和腦中風

監察院長陳菊重日前因流感住院，再動手術將右腎腫瘤切除，將出院時又檢查出左側腦血管阻塞，治療後狀況穩定。胸腔內科醫師蘇一峰...

新北石碇9.6度…吳德榮：首波強烈冷氣團影響 嘉義以北今晚探6度低溫

今天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。根據氣象署觀測資料，今天最低溫是今晨5時44分新北市國五S006K測站的9.6...

天氣展望 氣象署：未來2周氣溫偏冷 這時降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周期初強烈大陸冷氣團南下，輻射冷卻影響，各地氣溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。