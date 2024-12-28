逐漸轉乾冷 鄭明典：明晨可能出現輻射冷卻的局部低溫

今年入冬以來第一波強烈大陸冷氣團影響台灣，今天從濕冷逐漸轉乾冷。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖看目前天氣現況，他表示，分裂高壓偏南出海，「雲街」線條大致代表低層風場，想像冷高壓外圍順時針旋轉的氣流，由雲街的走向和曲率，大致可以判斷，現在應該有個分裂冷高壓中心在緯度30度以南的陸地上。

鄭明典說，冷高壓偏南出海，台灣天氣會逐漸轉為乾冷，明天清晨有可能出現輻射冷卻的局部低溫，不過，多數人會覺得乾冷比濕冷好一點。

中央氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市局部地區及下午起至晚間台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。