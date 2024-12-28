新北石碇9.6度…吳德榮：首波強烈冷氣團影響 嘉義以北今晚探6度低溫

今天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。根據氣象署觀測資料，今天最低溫是今晨5時44分新北市國五S006K測站的9.6度，其次是新北市國五S005K測站的10.1度、新北市富貴角測站的10.4度。

中央氣象署發布低溫特報，新北市局部地區及下午起至晚間台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨北、東有局部雨，正逐漸轉乾。本島縣市平地最低氣溫為新北石碇9.6度；各地區平地最低氣溫約在10至14度。

今天至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團挾乾空氣南下，吳德榮說，天氣轉晴冷，加上夜間強輻射冷卻，今晚、明晨嘉義以北將有10度以下低溫，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。應隨時注意中央氣象署「低溫特報」的調整，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖。今天北部7至15度、中部9至19度、南部12至22度、東部10至21度。

跨年、元旦天氣，吳德榮表示，東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移，但時間略不同，應續觀察模式調整。下周二跨年白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。跨年夜至下周三元旦清晨，各地雲量多，山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，跨年夜活動及迎曙光會受到不同程度的干擾。

他說，元旦白天起、山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有飄零星小雨的機率。跨年、元旦白天偏涼，夜間氣溫略回升、仍偏冷，戶外活動要注意保暖。

下周四、下周五另一波冷空氣南下，吳德榮表示，強度不如這波，大約以東北季風等級的機率為最高，但模式模擬持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。