新北9.9度低溫！ 強烈冷氣團愈晚愈冷 合歡山、玉山可望降雪

今天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署發布低溫特報，新北市局部地區及下午起至晚間台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率。

根據氣象署觀測資料，今天最低溫是今晨4時30分新北市國五S006K測站的9.9度，其次是新北市國五S005K測站的10.1度、新北市富貴角測站的10.4度。

氣象署說，今天天氣寒冷，且各地愈晚愈冷，苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，預測西半部及東北部低溫約10至12度，花東約13至15度；高溫北部及東北部約15、16度，東部及東南部17、18度，中南部地區19至22度；澎湖14至16度，金門11至15度，馬祖10至11度。東半部地區有局部短暫雨，北部、南部地區及中部山區降雨逐漸趨緩，為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴的天氣。

此外，若溫度與水氣條件配合，清晨中部以北海拔3500公尺以上高山，例如雪山、南湖大山、合歡山、玉山有降雪機率；近期高山道路可能有積冰、結霜造成溼滑情形，活動注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場仍為東北風，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，汙染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、宜蘭空品區為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，局部區域可能更低，須留意低於10度氣溫機率，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，中南部日夜溫差大。下周一輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。北部、東北部10至22度，中部11至22度，南部11至25度，東部12至21度，東南部14至23度；澎湖14至18度，金門10至18度，馬祖9至14度。

下周二東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，下周三至下周五東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周四、下周五南部地區亦有零星短暫雨。

下周六至明年1月6日東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

跨年夜天氣方面，氣象署說，東北季風稍增強，入夜後偏涼； 中部以北及東北部低溫約13至14度左右，南部及花東15至18度，外出活動可加件外套以免著涼；迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其餘地區雲量也稍增多，後期預報仍有不確定性，留意最新預報資訊。