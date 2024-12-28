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橘世代／【向上教養】帶爸媽開通電子金融帳戶 方便管理退休金
人生行至六、七十歲，有時候連自己做了哪些投資、買了哪些保單都記不清楚了，更遑論跟子女討論，財經主播葉芷娟建議，電子化時代要善用電子金融帳戶，協助盤點資產，她推薦兩個好用的應用程式：
保險存摺：由壽險公會開發，可用網頁版也有App，可查詢本人所有人身保險投保狀況。優點是操作簡易，自身投保狀況一目了然，但是若要了解保障細節，還是需要翻閱保單內容。
集保Ｅ手掌握：由臺灣集中保管結算所開發的App，可將使用者的所有資產歸納呈現，購買了哪些商品、總資產多少，各項金融商品一目了然。
以上應用程式雖然好，但是網路開通對於年長的父母很吃力，葉芷娟建議，子女不妨找一個工作日，陪爸媽把銀行、證券公司、保險公司跑一遍，開通他們帳號的網路交易功能，若父母可以操作會方便很多，即便他們不習慣操作，對於子女要協助父母管理退休金也會很便利。
和父母談錢，是家庭內最重要也最困難的話題，也是中年子女無法迴避的責任，因為在理財這件事「向上管理」，就是在做自己的風險管理。但要怎麼開始？要談些什麼？
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幫父母打點財務 理財主播的故事
在這個時代，理財商品多、資訊雜，連股神巴菲特都曾為現今金融事件感到意外，我們的父母何嘗不會困於眼花撩亂的理財資訊中。子女可以扮演什麼角色？
財經主播葉芷娟的家裡，兩代對於理財曾經有很大的價值落差。直到某一天，爸爸請葉芷娟直接檢視他所有保單的內容、媽媽跟葉芷娟討論那間要留給她的老房子如何處理，她知道自己終於取得爸媽的信任了。進數位版看看葉芷娟的家庭故事，以及面對不同類型父母的因應方式。
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