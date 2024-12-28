橘世代／【向上教養】投資型保單賠錢…長輩愁

號稱「有投資收益又有保障」的投資型保單曾經是熱門商品，很多人買過。但若長輩的投資型保單一直在賠錢，要解約嗎？這是財經主播葉芷娟家的故事。

葉芷娟的母親在二○○七年購入一張投資型保單，月繳五千元，這五千元部分繳納兩百萬壽險的保費，剩下的用來投資。十七年下來共投入七十幾萬元，但保單價值只剩廿三萬元。

「這趕快解掉啊！」葉芷娟看見保單時驚呼，但媽媽不同意：「這是有兩百萬壽險，現在解約，會現賠四十多萬，如果我繼續繳，等我走了，妳還有兩百萬可以領。」葉芷娟覺得心疼，媽媽雖然知道這商品總是賠錢，但她在乎的是，離開這個世界時可以留一筆錢給女兒。

難道只要解約認賠及繼續繳納兩條路嗎？

葉芷娟請教了幾位保險專家，發現媽媽認為的「只要繼續繳，身故就可以領到兩百萬」是迷思，每張保單設計不同，以媽媽這張為例，保費會隨年紀提高，當媽媽愈長壽、保費愈高，可能最後到月付五千還不足以支付保費，得從剩下的廿三萬去扣，等到有一天連保單價值都扣完，保單就停效，壽險也領不到。葉芷娟建議，先向保險業務員確認保單細節，包括保費是浮動的嗎？會不會停效？

決定保單不解約後，葉芷娟做了兩件事，不再繳納費用卻能保住這張保單，並改變了保費高又賠錢的現況：首先，她將兩百萬壽險的保額調降到五十萬，降後保費大大降低；接著，葉芷娟用自己的專業去調整投資的標的，讓那廿三萬的報酬率增加，增加的報酬率不僅足以支付保費，還有機會讓保單現價提高。